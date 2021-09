iPad mini 6 im Test: Kleines iPad mit großer Power

MacStories über die Parallelen zum iPad Air

Federico Viticci von MacStories kam nicht ohnehin, die Gemeinsamkeiten von iPad mini 6 und iPad Air hervorzuheben:

„Like the Air before, the mini does away with the classic, Home button-based design of the previous generation in favor of a variation of the iPad Pro design: it doesn’t have a physical Home button and comes with a Liquid Retina display. And, again, like the Air before, the mini doesn’t rely on Face ID for authentication but instead relies on a Touch ID button placed in the top right corner of the device (when used in portrait mode).

I could go on with the similarities between the iPad Air and new mini (same 500 nits for display brightness, four-speaker audio system, USB-C), and I’m going to cover some of them later in this story, but I think it’s important to underline something right away. Despite looking like a smaller iPad Air, the new iPad mini yields a radically different experience that is thoroughly optimized for portability.“

zu deutsch:

„Wie das Air zuvor beseitigt das Mini das klassische, auf der Home-Taste basierende Design der vorherigen Generation zugunsten einer Variante des iPad Pro-Designs: Es hat keine physische Home-Taste und wird mit einem Liquid Retina-Display geliefert. Und wieder verlässt sich der Mini, wie der Air zuvor, nicht auf Face ID für die Authentifizierung, sondern auf eine Touch ID-Taste in der oberen rechten Ecke des Geräts (bei Verwendung im Hochformat).

Ich könnte mit den Ähnlichkeiten zwischen dem iPad Air und dem neuen Mini fortfahren (gleiche 500 Nits für die Displayhelligkeit, Audiosystem mit vier Lautsprechern, USB-C), und ich werde einige davon später noch behandeln, aber ich denke, es ist wichtig, sofort etwas zu unterstreichen. Obwohl es wie ein kleineres iPad Air aussieht, bietet das neue iPad mini ein radikal anderes Erlebnis, das gründlich auf die Portabilität optimiert ist.“