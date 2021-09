iPhone 13 Pro (Max) im Test: So gut sind die neuen Pro-Modelle

The Verge: Das Display klebt am Finger

Dieter Bohn von The Verge schaute sich das neue OLED-Display mit ProMotion-Funktion genauer an und war erstaunt:

„When I scroll on the iPhone 13 Pro, the text stays readable instead of turning into a blur. Things moving on the screen are smoother. It feels more like a direct interaction with my finger because the iPhone can literally change its refresh rate to match my movement.“

zu deutsch:

„Wenn ich auf dem iPhone 13 Pro scrolle, bleibt der Text lesbar, anstatt sich in eine Unschärfe zu verwandeln. Dinge, die sich auf dem Bildschirm bewegen, sind glatter. Es fühlt sich eher wie eine direkte Interaktion mit meinem Finger an, da das iPhone seine Bildwiederholfrequenz buchstäblich an meine Bewegung anpassen kann.“