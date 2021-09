iPhone 13 (mini) im Test: Das sagt die internationale Presse über die neuen Einstiegsmodelle

The Verge zur Batterielaufzeit

Dieter Bohn von The Verge geht etwas genauer auf die Batterielaufzeit der Einsteigsmodelle ein und hat sich gefragt, ob dies wirklich den Unterschied zu den Vorgängern macht:

„Those larger batteries (9 percent on the iPhone 13 Mini and 15.1 percent on the iPhone 13) are the main driver behind Apple’s battery claims this year. It says that the regular iPhone 13 should last for a whopping two-and-a-half hours of usage longer than the iPhone 12 while the Mini will last an extra one-and-a-half hours.

Of course, if you don’t have an iPhone 12 then the 13 lasting more than two hours longer is kind of meaningless. My takeaway for the regular iPhone 13 doesn’t require relative comparisons, though: battery life is excellent.“

zu deutsch:

„Diese größeren Batterien (9 Prozent beim iPhone 13 Mini und 15,1 Prozent beim iPhone 13) sind der Haupttreiber hinter den Batterieansprüchen von Apple in diesem Jahr. Es heißt, dass das normale iPhone 13 satte zweieinhalb Stunden länger halten sollte als das iPhone 12, während das Mini zusätzlich anderthalb Stunden hält.

Natürlich, wenn Sie kein iPhone 12 haben, dann ist die 13, die mehr als zwei Stunden länger hält, irgendwie bedeutungslos. Mein Eindruck für das normale iPhone 13 erfordert jedoch keine relativen Vergleiche: Die Akkulaufzeit ist ausgezeichnet.“