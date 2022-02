iOS 15.4 Beta 2 erlaubt Überweisungen zwischen Nutzern

Die neueste Beta-Version von Apples mobilem Betriebssystem iOS 15.4 bietet Unterstützung von "Tap to Pay“, wie 9to5Mac berichtet.

Mit „Tap to Pay on iPhone“ können kleine Geschäfte einfach und sicher Zahlungen am iPhone abwickeln, ohne das zusätzliche Hardware wie ein Karten-Terminal notwendig ist. Laut Apple funktioniert das Feature mit digitalen Wallets, Apple Pay sowie kontaktlosen Kredit- und Debitkarten.

Die Dienstleister Stripe und Shopify arbeiten schon mit Apple zusammen, um das Bezahlen von iPhone zu iPhone zur ermöglichen. Das ganze wird aber erst einmal nur in den USA funktionieren. Die Funktion setzt die NFC-Chips der iPhones ein, um untereinander Geld überweisen zu können.

Und das Beste: Kunden können auch mit Google Pay und Samsung Pay bezahlen. Wer die Technik nutzen will, benötigt mindestens ein iPhone XR/XS.

Apple integriert in iOS 15.4 außerdem eine neue Schnittstelle in der Health-App, die das Speichern des Impfstatus in der App und im Wallet erlaubt. Eine zusätzliche App wie die Corona-Warn-App oder CovPass ist dann überflüssig. Zudem ist bei Apple der Impfnachweis auch vom Sperrbildschirm aus abrufbar. Die Wallet-Karte beinhaltet neben dem Namen, den Impfstoff, die Zahl der Impfdosen und das Impfdatum. Außerdem wird der zugehörigen QR-Code für Scans eingeblendet.

In Europa wird das digitale COVID-Zertifikat der EU von folgenden Ländern unterstützt: Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Irland, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und weiteren. Laut Apple funktioniert das Feature derzeit noch nicht mit Impfnachweisen aus der Schweiz, Lichtenstein, Cape Verde, Nordmazedonien sowie Palästina.

Wann iOS 15.4 allen Nutzer:innen bereitsteht, verriet Apple bislang noch nicht.