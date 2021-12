Apple gibt iOS 15.3 und iOS 15.3 Beta 1 frei

Kurz nachdem die finale Version von iOS 15.2 für das iPhone und iPadOS 15.2 für das iPad erschienen, kommt nun schon die Beta 1 des Nachfolgers zumindest für Entwickler in den Umlauf. Die Beta für private Tester:innen wird sicherlich bald folgen,

Wir berichteten zunächst nicht über iOS 15.3, weil es in einem Verzeichnis des Apple Developer-Bereichs ohne Ankündigung erschien und nicht wie eine offiziell freigegeben Version aussah. Kurze Zeit später wurde die Beta aber offiziell freigegeben. Die Build-Nummer von iOS 15.3 Beta 1 lautet 19D5026g.

Leider fehlt nach einem Bericht von 9to5Mac immer noch die Funktion Universal Control.

Die Funktion wurde von Apples Softwarechef Craig Federighi auf dem WWDC 2021 für macOS Monterey und iPadOS 15 angekündigt, fehlt aber bis jetzt. Der Mauszeiger wechselt dabei einfach zwischen den Bildschirmen von iPads und Macs. Die Geräte erkannten automatisch, wo sich das jeweils andere Display befindet. Dann verschob Federighi auch noch Dateien zwischen den Geräte per Drag & Drop. Allerdings fehlt in macOS Monterey bislang jede Spur von der Funktion und auch in iPadOS und iOS wurde sie bisher nicht freigeschaltet. Auch in iOS 15.3 Beta 1 gibt es sie nicht.

Neue Release Notes für iOS 15.3 gibt es ebensowenig wie für iPadOS 15.3. Parallel hat Apple noch tvOS 15.3 Beta 1 freigebenden und watchOS 8.4 Beta 1. Auch hier sind bislang keine Neuerungen bekannt. Das kann sich in den nächsten Tagen aber noch ändern.

Deine Meinung?

Installierst du die Betas oder nur die finalen Versionen? Kannst du deine Vorgehensweise begründen? Dann schreibe doch gerne einen Kommentar in die dafür vorgesehenen Felder am Ende des Artikels. Wir sind sehr gespannt.