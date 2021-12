iOS 15.2: So siehst du, worauf deine Apps im Hintergrund zugreifen

Bereits mit iOS 15 integrierte Apple einige neue Funktionen, um den Schutz deiner Daten und Privatsphäre zu verbessern. In iOS 15.2 vertieft Apple dies weiter und gibt dir eine neue Möglichkeit, Apps zu kontrollieren. Nachdem seit Dezember 2020 die Datenschutzlabels im App Store auf die Datennutzung der Apps hinweisen, kannst du nun einen App-Datenschutzbericht zu jeder App und Website anfordern. Damit siehst du, auf welche Daten und Sensoren zugriffen wurden sowie welche Webseiten Werbe-Tracker verwenden. Laut Apple soll du dadurch gemeinsam mit den Dateschutzlabels im App Store ein umfassenderes Bild von den App-Aktivitäten erhalten:

Datenschutzbericht für Apps

Sieh dir in einem Bereich in den Ein­stellungen an, wie oft Apps in den letzten 7 Tagen auf deinen Standort, deine Fotos, die Kamera, das Mikrofon und deine Kontakte zugegriffen haben. Du erfährst außerdem, welche Apps andere Domains kontaktiert haben und wann der letzte Kontakt war. Das ist eine gute Ergänzung zum Daten­schutz­­label einer App. So kannst du sicher sein, dass die App so mit deiner Privat­sphäre umgeht, wie du es möchtest.