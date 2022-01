Hacker überlistet Tesla und streamt CarPlay auf das Display

Tesla-Neulinge fragen sich, wie sie denn CarPlay im Auto benutzen können und die Antwort lautet: Gar nicht. Doch nun ist eine Lösung in Sicht, denn ein Programmierer hat einen Hack vorgestellt, um Tesla zu überlisten.

Tesla entwickelt seine eigene Bedienoberfläche und in der kommt Carplay nicht vor. Der polnische Entwickler Michał Gapiński hat einen CarPlay-Hack vorgestellt, der den Browser des Fahrzeugs nutzt. Gesteuert wird CarPlay im Tesla nicht mit dem Touchscreen sondern mit den Lenkradtasten.

Raspberry Pi, Android und ein iPhone

Das Projekt befindet sich noch in der Anfangsphase und nutzt eine selbstkonfigurierte Android-Version, die auf einem Raspberry Pi läuft und den Carplay-Empfänger simuliert. Die Verbindung zwischen iPhone und Raspberry kann per USB oder per WLAN erfolgen.

Carplay-Projekt für Tesla soll veröffentlicht werden

Der Entwickler will sein Projekt der Öffentlichkeit zugänglich machen, wenn es besser funktioniert. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren, wenn es soweit ist und euch zeigen, ob die Geschwindigkeit und Usability ausreichen. Bis dahin seid ihr als Tesla-Fahrer auf die firmeneigene Benutzeroberfläche angewiesen, die nicht einmal Apple Music unterstützt. Natürlich kann trotzdem vom iPhone per Bluetooth Musik abgespielt werden.

