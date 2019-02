27.02.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



27.02.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Einer Umfrage nach haben nur wenige Kunden Interesse an Apples kommenden Streamingdienst bekundet. Da Apple allerdings sehr viel Geld darauf setzt, dass die Dienstleistungssparte mit diesem neuen Bereich Geld verdient, hat das Unterfangen durchaus die Chance zu floppen. Für das iPhone hingegen gibt es gute Nachrichten: Viele Nutzer wollen dieses Jahr ein neues Gerät kaufen.

Angesichts der Probleme Apples, Kunden zu einem iPhone-Upgrade zu bewegen und angesichts der grundsätzlichen Konjunktureintrübung ist es interessant, was Apple Nutzer in Umfragen zu diesen Themen sagen. Einer Umfrage der Investmentfirma Baird nach gibt es dieses Jahr höhere Upgradeabsichten für das iPhone als in den vergangenen Jahren. Baird-Analyst William Power meint, dass davon auch die Apple-Aktie profitieren wird.

Bei einer Umfrage unter 1.500 US-Käufern gaben 15 Prozent der Befragten an, innerhalb der nächsten zwei Monate ein neues Smartphone kaufen zu wollen. Von denen, die ein Upgrade planen, gaben 67 Prozent an, dass sie für ihren nächsten Smartphone-Erwerb ein iPhone in Betracht ziehen. Darüber hinaus gab die Mehrheit der Befragten an, aktuell ein iPhone zu verwenden.

Was die Dienstleistungen betrifft, so hat Baird in seiner Umfrage die Käufer auch nach ihrem Interesse an einem Apple Streaming Service gefragt. 18 Prozent der Befragten gaben an, dass sie "ein gewisses Interesse" daran hätten, einen solchen Dienst zu nutzen. Das ist recht wenig.

Der Analyst verweist auch auf das wachsende Interesse von Apple Watch sowie auf die allgemeine Stärke des Apple Ökosystems. Laut Power besitzen iPhone-Nutzer durchschnittlich 2,6 Apple-Geräte, darunter andere iPhones, iPads, Macs, Apple Watches und Apple TVs.

