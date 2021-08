Display-integrierte Touch ID kommt, aber nicht fürs iPhone 13

Das meldet Mark Gurman von Bloomberg. Gerüchte über eine Rückkehr der Touch ID für alle iPhone-Modelle gibt es schon länger. Besonders nachdem das iPad Air die Touch ID nicht mehr am Display beziehungsweise am Displayrand, sondern oben am Rahmen neben den Lautsprechern gefunden hat, hofften viele Nutzer auf eine Rückkehr beim iPhone.

Nun meldet Gurman, dass Apple mit dem biometrischen Authentifizierungssystem für das iPhone experimentiert, auch wenn die Touch ID noch nicht in naher Zukunft den Weg zurückfinden wird. Laut Gurmans Quellen wird Apple in diesem Jahr zumindest noch nicht so weit sein, oder sich die Innovation für das kommende Jahr „aufheben“. „Es wird nicht mehr in diesem Jahr eingeführt“, schreibt Gurman in seinem Newsletter. Gründe nennt er aber nicht. Bloomberg hatte Anfang des Jahres noch berichtet, dass mit dem Comeback 2021 fest gerechnet werde.

Apple testet demnach derzeit die Touch ID für die zukünftigen iPhone-Flaggschiffe, also vermutlich dem iPhone 14 Pro und Pro Max unter das Display zu verlegen.

Touch ID soll dabei nicht die einzige Technologie sein, die künftig unsichtbar in das Display eingebettet werden könnte. Das langfristige Ziel sei es, Face ID auf ähnliche Weise zu implementieren. Die Quellen sind aber, was die Informationen angeht, nicht ganz eindeutig. Zwei verschiedene Wege sind bei Apple noch in der Diskussion, welche es schafft, ist noch unklar.

Touch ID mit zwei Szenarien

Laut Bericht gibt es zwei mögliche Szenarien: Die iPhone Pro-Modelle bekommen die Face ID in den Bildschirm eingebaut, während die Nicht-Pro-Modelle weiterhin mit einer Aussparung arbeiten. Das zweite Szenario sieht vor, dass das iPhone Pro Face ID im Display erhält, während die preisgünstigen Geräte Touch ID auf dem Bildschirm haben.

