Büchse der Pandora geöffnet: Hat Apple Investoren betrogen? Nach Apples erster Gewinnwarnung seit 2002, beziehungsweise Tim Cooks Brief an Investoren, meldeten sich die Kanzlei Bernstein Liebhard zu Wort. Diese untersucht demnach im Wohl von Investoren, ob Apple ebendiese betrogen hat mit widersprüchlichen Aussagen zur Umsatzsituation in China. Eine Sammelklage könnte die Folge sein.

Der Aktienkurs Apples ist nachbörslich in den Keller gesackt. Grund dafür war eine Gewinnwarnung Apples. Statt 89 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet der iPhone-Hersteller nur noch 84 Milliarden US-Dollar für sein Dezember-Quartal. Es sind fünf Milliarden US-Dollar potenziell weniger Umsatz im Weihnachtsquartal, die binnen Sekunden mehrere Dutzend Milliarden Börsenwert vernichteten.

Kanzlei untersucht Sammelklage

Für Investoren, vor allem solche mit viel Geld, hat Apple sich falsch verhalten. Konkret steht Tim Cook im Fadenkreuz der Kanzlei Bernstein Liebhard, die eine Sammelklage anstrebt.

Der Apple-Chef habe widersprüchliche Aussagen zu seinem China-Geschäft getätigt. Der Kanzlei zufolge hat das Unternehmen so seine Investoren getäuscht.

Widersprüchliche Aussagen von Tim Cook?

Im November, bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen für das Q4 2018“, sagte Tim Cook über das vierte Fiskalquartal 2018 (eigentlich Q3 2018): Apple sei sehr zufrieden mit der Entwicklung in China. Das Geschäft dort sei stark und besonders die iPhone-Verkäufe.

„Our business in China was very strong last quarter. We grew 16%, which we’re very happy with. iPhone in particular was very strong, very strong double-digit growth there.“ (Tim Cook)

In seinem Brief an Investoren thematisiert Cook nun aber das darauf folgende Quartal und erläutert, dass Apple nicht alle makroökonomischen Faktoren vorausahnen konnte. Besonders betont wird, dass die Verluste im Vergleich zum Vorjahr, beinahe ausschließlich in China entstanden seien.

„While we anticipated some challenges in key emerging markets, we did not foresee the magnitude of the economic deceleration, particularly in Greater China. In fact, most of our revenue shortfall to our guidance, and over 100 percent of our year-over-year worldwide revenue decline, occurred in Greater China across iPhone, Mac and iPad.“ (Tim Cook)

Das bedeutet natürlich nicht, dass in den Quartalen zuvor ebenfalls derartige Verluste entstanden sind, sondern dass gerade das Fiskalquartal 1/2019 nun besonders schlecht abgeschnitten hat.

Sündenbock gesucht?

Aber genau dies wird nun Apple und Tim Cook zum Vorwurf gemacht. Bernstein Liebhard behauptet, dass genau diese widersprüchlichen Aussagen des Apple-Chefs zum starken Kursverlust geführt haben. US-Investoren können sich nun der angestrebten Sammelklage gegen Apple auf der Homepage der Anwälte anschließen.

