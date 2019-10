Apple-Quartalszahlen Q4/2019: Goldgrube noch lange nicht leer

Aus technologischer Sicht haben einige Beobachter zwar das Gefühl, das Unternehmen würde keine Innovationen mehr herausbringen. Doch es sind vor allem die kleinen Dinge, auf die es ankommt. Was bringt Apple ein faltbares Smartphone, wenn das nach wenigen Wochen Gebrauch schon Ausfallerscheinungen zeigt, wie zuletzt am Beispiel von Samsung erlebt. Auch zeigen Face ID und andere „Kleinigkeiten“, dass Apple sich damit viel Mühe gegeben hat. Zudem sind manche Dinge gar nicht trivial, selbst wenn Sie auf den ersten Blick so erscheinen. Das musste zuletzt Google erleben. Denn die Gesichtserkennung im Pixel 4 ist Stand heute eher ein schlechter Scherz und kann auch entsperrt werden mit geschlossenen Augen.

Apple betrieb zuletzt aber auch Produktpflege: Das ist gut, falls man Bestandskunden zum Neukauf animieren möchte. AirPods Pro, Beats Solo Pro oder Powerbeats Pro ziehen allerdings auch neue Kunden an. Apple macht an manchen Stellen genau so viel, wie es muss und hebt sich andere Dinge vielleicht auf.

Spannend ist allerdings die sukzessive Transformation in ein Dienstleistungsunternehmen. Spannend ist vor allem die Apple Card. Denn an dieser Stelle gewinnt Apple die Kontrolle über die Finanzen der Nutzer, selbst wenn es anonymisiert passiert. Sogenanntes „Cashback“, individualisierte Ratenzahlungspläne, und mehr animieren Käufer womöglich zu Impulskäufen, an denen Apple (und Goldman Sachs) mitverdienen.

Und die Zukunft mit Apple wird nicht langweilig. Hinweise auf ein neues 16 Zoll MacBook Pro ebben nicht ab. Patente und Gerüchte über einen Ring von Apple oder eine Augmented-Reality-Brille nach dem Vorbild von Google Glass, sowie einen Tile-Konkurrenten namens AirTag machen die Runde.

Nicht vergessen wollen wir aber auch, dass Apple, vor allem mit seiner Software zuletzt zahlreiche Fehler produzierte. Gelöschte E-Mail in macOS Catalina, Bugs in iOS 13 und anderen zehrten an den Nerven von Fans. Entsprechend muss Apple wieder genauer hinsehen. Denn das kann es ja eigentlich.