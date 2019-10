Apple Tile-Konkurrent soll AirTag heißen

In den Tiefen des Dateisystems findet 9to5 Mac einen validen Hinweis auf ein neues Apple Produkt namens AirTag. Dabei soll es sich um die Apple-Version der Tile-Tracker handeln. Diese nutzen Ortungsdaten, die auf Bluetooth 5.1 moduliert sind. In den Spezifikationen von Bluetooth 5.1 können Signale bezüglich des Angle of Arrival (AoA) und Angle of Departure (AoD) analysiert werden. Aus diesen Daten kann die relative Position einen Bluetooth-Senders zum iPhone-Gerät bestimmt werden.

Gerüchte über genauere Ortung von iPhone, Apple Watch und auch den AirPods kursieren nicht erst seit dem Frühjahr. So soll Apple an einem Tracker für Gegenstände als eigenständig Hardware arbeiten beziehungsweise über neue integrierte Co-Prozessoren in der Lage sein, hoch aufgelöste Positionsdaten von verbundenen und vernetzten Geräten liefern können. Home-Kit-Anbieter werden davon profitieren können wie auch Developer, die mit AR-Kit an 3D-Lösungen arbeiten.

Dazu fügt sich auch die heutige Meldung über neue Home-Kit-Geräte von Apple ins Bild. Denn Apple könnte Hardware wie HomePod, Ladeschalen für AirPods und das Apple TV sowie Qi-Ladestationen mit AirTile-Technik ausstatten und Anwender am iPhone zu diesen leiten. Denkbar wären auch Anwendungen, bei denen AirTile-Tracker vergleichbar von NFC-Tags als Schalter für Siri-Shortcuts innerhalb von Homekit benutzt werden.

