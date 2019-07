22.07.2019 - 14:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Nicht erst seit heute gibt es das Gerücht, dass Apple mit Hochdruck an einem Nachfolger für das OLED-Display der Apple Watch arbeitet. Nach diversen Übernahmen und Patenten wird seit einiger Zeit spekuliert, dass das Unternehmen auf die microLED-Technologie setzen möchte. Nun gibt es wieder Neuigkeiten aus Zuliefererkreisen, die sogar schon von einem Technologie-Wechsel im kommenden Jahr ausgehen.

Noch vor der Vorstellung der Apple Watch erwarb Apple 2014 den microLED-Spezialisten LuxVue und setzte große Hoffnungen in die Übernahme. Die Experten sollten an der Technologie forschen, um die Vorteile der microLED-Displays markttauglich zu machen. Besonders der niedrige Energiebedarf gilt als großer Vorzug. Allerdings verlief sich die Spur dann im Sand, nachdem die Fortschritte nicht so schnell wie erwartet erfolgten.

Nun soll Apple einmal mehr daran interessiert sein. Dies geht aus einem aktuellen Bericht von Economic Daily News hervor. Die Website will aus Zuliefererquellen erfahren haben, dass Apple kurz vor Deals mit zwei taiwanesischen Herstellern steht, die die Produktion der Displays übernehmen sollen.

Stromsparende microLED-Displays aus Fernost

Wie man in dem Bericht weiter ausführt, soll es sich bei den beiden Herstellern um Yu Chuang und Sui Bao handeln. Während erster sich um die Entwicklung von microLED-Prozessoren kümmert, ist Sui Bao für die Herstellung der Displays verantwortlich. Schon jetzt arbeiten die beiden Unternehmen eng zusammen, um die microLED-Produkte für Samsung zu fertigen, die ebenfalls ab kommenden Jahr erwartet werden.

Laut Economic Daily News soll die Produktionslinie von Sui Bao bereits fertig sein, wobei es allerdings noch rund neun Monate dauern kann, bis Sie auch für die Massenproduktion ausgelegt ist. Die entsprechenden Vorbereitungen dazu sollen hingegen erst in einigen Monaten (gegen Jahresende) erfolgen, sodass Apple schon im kommenden Jahr die Apple Watch auf microLED umstellen könnte.

