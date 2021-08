Apple startet achte Beta für iOS 15

Apple hat das nächste große Update im Beta-Programm für Entwickler für iOS 15 herausgegeben (via 9to5mac). Die Aktualisierung im Rahmen des öffentlichen Testprogramms dürfte in Kürze folgen. Update: Auch die Public Beta steht jetzt zur Verfügung. Die neue Vorschau trägt die Buildnummer 19A5340a. Nach dem in der Beta 7 einige Neuerungen – unter anderem das VPN-Feature „iCloud Private Relay“ – gestartet war, ist von den Änderungen in dieser neuen Version noch so gut wie nichts bekannt. Da es aber auch bereits Ende August ist, stehen die Zeichen gut, dass Apple sich derzeit schon in der letzten Phase der Arbeiten befindet und es dieses Mal vor allem um den Feinschliff für die bereits veröffentlichten Neuerungen geht.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit geht es in der iOS 15 Beta 8 daher auch vor allem um Fehlerbehebungen und Optimierungen. Auch iPadOS und WatchOS stehen in einer neuen Vorab-Version für Entwickler zur Verfügung.

So kannst du am Beta-Programm teilhaben

Für die Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/­betaprogram musst du dich mit einem unterstützten Gerät registrieren. Benötigt wird dafür deine Apple ID. iOS 15 wird ab dem iPhone 6s unterstützt, viele Funktionen stehen aber erst mit neueren Geräten zur Verfügung. Falls du dich noch nicht für das öffentliche Beta-Programm angemeldet hast, kannst das jederzeit nachholen. Ein Einstieg in das Testprogramm ist jederzeit möglich, auch jetzt noch. Du bekommst die neuen iOS-Versionen dann jeweils als Over-the-Air-Aktualisierung angeboten.

iPhone-Termin und iOS 15-Start

iOS 15 wird im Herbst erscheinen, ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass es schon im kommenden Monat so weit sein wird. Den genauen Starttermin wird Apple mit großer Wahrscheinlichkeit im Rahmen des iPhone-Events verraten. Auch wann das sein wird, ist noch nicht offiziell angekündigt worden. Die Gerüchteküche geht von dem 14. September aus.

Produkthinweis Neu Apple AirPods Max - Space Grau 465,99 €

Anzeige