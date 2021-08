iOS 15 Public Beta 7 erstmals mit „iCloud Private Relay“

Apple zeigt nun in der neuesten Beta von iOS 15 erstmals das angekündigte Privacy-Feature „iCloud Private Relay“. Es wird für Nutzer:innen mit iCloud+ starten. iCloud Private Relay ist dabei ein eigener Dienst, der sicherstellen soll, das beim Surfen keine persönlichen Informationen von dir wie zum Beispiel IP-Adresse, Standort und Browsing-Aktivitäten für die Erstellung von detaillierten (Werbe-)Profilen genutzt werden können. Das gilt für den gesamten Datenverkehr über Safari. Apple verschlüsselt dabei den Traffic durch zwei getrennte Internet-Relais.



2 /2

iCloud Private Relay

In den neuen iOS 15-Beta und ebenfalls in der iPadOS 15 Beta wird iCloud Private Relay nun als eine Funktion aufgeführt, die sich in der Beta-Phase befindet. Zudem hat Apple sie standardmäßig deaktiviert. Apple schreibt dazu: „Private Relay befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Einige Websites können Probleme haben, wie z. B. die Anzeige von Inhalten für die falsche Region oder die Notwendigkeit zusätzlicher Schritte zur Anmeldung.“ Um das noch vor dem offiziellen Start zu verbessern, können Interessierte die Funktionen testen.

Neben dieser interessanten Neuerung ist die Beta vor allem vollgepackt mit Fehlerbehebungen und Optimierungen.

So kannst du am Beta-Programm teilhaben

Für die Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/­betaprogram musst du dich mit einem unterstützten Gerät registrieren. Benötigt wird dafür deine Apple ID. iOS 15 wird ab dem iPhone 6s unterstützt, viele Funktionen stehen aber erst mit neueren Geräten zur Verfügung. Falls du dich noch nicht für das öffentliche Beta-Programm angemeldet hast, kannst das jederzeit nachholen. Ein Einstieg in das Test-Programm ist jederzeit möglich, auch jetzt noch. Du bekommst die neuen iOS-Versionen dann jeweils als Over-the-Air-Aktualisierung angeboten.

iOS 15 wird im Herbst erscheinen, ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass es schon im kommenden Monat so weit sein wird.

Produkthinweis Produkthinweis Apple Externe MagSafe Batterie (für iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 Mini) 99,00 €