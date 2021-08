Apple scannt iCloud Mail bereits nach sexuellen Kindesmissbrauch

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins 9to5mac hervor und wirft nun natürlich noch mehr Zündstoff in die Debatte um die CSAM-Scans. Der Autor Ben Lovejoy hatte bei Apple nachgehakt und hörte dann verblüffendes – nämlich, dass Apple E-Mails bereits nach Verdachtsfällen hin überprüft und iCloud Mail scannt. Das Scannen der Posteingänge ist im Übrigen nicht unüblich. Google hatte bereits im Jahr 2014 mit der Durchsuchung bei Gmail begonnen und später auf andere Dienste ausgeweitet. Seither veröffentlicht Google auch Zahlen dazu. Laut dem Spiegel findet der Suchmaschinenriese so jährlich 4,5 Millionen Inhalte zu Kindesmissbrauch.

Die Klarstellung von Apple erfolgte, nachdem der 9to5mac-Autor eine Aussage, dass Apple „die größte Plattform für die Verbreitung von Kinderpornografie“ sei, hinterfragte. Das warf sofort die Frage auf: Wenn das Unternehmen die iCloud-Fotos nicht scannt, wie kann Apple das wissen?

Es gibt auch einige andere Hinweise darauf, dass Apple eine Art von CSAM-Scan durchgeführt haben muss. Eine archivierte Version der Kindersicherheitsseite von Apple erläutert einen „Bildabgleich“. Da heißt es:

„Apple hat sich dem Schutz von Kindern in unserem gesamten Ökosystem verschrieben, wo immer unsere Produkte verwendet werden, und wir unterstützen auch weiterhin Innovationen in diesem Bereich. Wir haben robuste Schutzmaßnahmen auf allen Ebenen unserer Softwareplattform und in unserer gesamten Lieferkette entwickelt. Im Rahmen dieses Engagements setzt Apple eine Technologie zum Bildabgleich ein, um die Ausbeutung von Kindern zu erkennen und zu melden. Ähnlich wie Spam-Filter in E-Mails verwenden unsere Systeme elektronische Signaturen, um mutmaßliche Fälle von Kinderausbeutung zu finden. Jeder Abgleich wird durch eine individuelle Überprüfung bestätigt. Konten mit Inhalten, die der Ausbeutung von Kindern dienen, verstoßen gegen unsere Nutzungsbedingungen, und alle Konten, die wir mit diesem Material finden, werden deaktiviert.“