Apple und die Deutschen: Warum wir Kunden zweiter Klasse sind. Setzen wir doch einmal die deutsche Brille auf. Oder lassen wir es lieber sein? Der gestrige Tag aber bot erneut Anlass dazu, sich prima über Apple aufzuregen. Denn tatsächlich reicht es nicht aus, die Sprache umzustellen, um das neue EKG-Feature der Watch Series 4 zu nutzen. Steve Troughton-Smith bringt es auf den Punkt, wenn er formuliert, dass der Lebensretter am Handgelenk jetzt Amerikaner bevorzugt und den übrigen Leuten beim Sterben zusieht. Ganz so krass wollen wir es nicht formulieren. Doch wenn wir die deutsche Brille aufsetzen, dann erkennen wir gleich ein ganzes Sammelsurium an Aufreger-Themen (Apple Pay, Apple TV, iTunes, Siri), die zeigen, dass Apple Deutschland benachteiligt. Bleibt nur die Frage, ob wir nicht an manchen auch selbst Schuld sind?

Watch Series 4 kastriert: Uhr erkennt, wo Sie gekauft wurde

Guillherme Rambo, der ja eigentlich vorausgesagt hatte, dass man mittels Umstellung der Sprache das EKG-Feature der App nutzen könne, wenn das Update auf watchOS 5.1.2 veröffentlicht würde, war einer der ersten, die feststellten, dass es doch nicht funktioniert.

Apple Watch ECG checklist:



📱 iPhone must be running the release version of iOS 12.1.1 (not the beta)

⌚️ Apple Watch must be running the release version of watchOS 5.1.2

🇺🇸 Apple Watch must have been purchased in the US — Guilherme Rambo (@_inside) December 6, 2018

Wir Deutschen müssen auf die EKG-Funktion weiter warten. Denn die Uhr erkennt mittels Software, wo die Watch gekauft wurde. Es muss sich um ein US-Modell handeln, damit das EKG-Feature funktioniert. Sonst wird die Option einfach gar nicht angezeigt und verweigert den Dienst.

EKG-Feature der Apple Watch Series 4 noch nicht in Deutschland (Bild: Apple)

Amerika bevorzugt

Das Vorgehen Apples dürfte indes Donald Trump gefallen. Es brachte allerdings Entwickler Steve Troughton-Smith gestern auf die Palme. Er versteht nicht, wieso der Rest der Welt warten muss, und die Uhr ihm womöglich beim Sterben zusieht, obwohl ja die Uhr gar keine medizinische Diagnose abgibt. Nur wegen fehlenden Papierkrams sollen wir darauf verzichten? Im Grunde seines Herzens hat Troughton-Smith vielleicht sogar Recht.

Why does the rest of the world need to wait for this to get rated when even where it is, it's still "not a substitute for a medical diagnosis". 🤷‍♂️ It's so silly that our Watches might know we're dying and just refuse to tell us because Apple hasn't completed the paperwork https://t.co/DdqNBO2xwE — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) December 6, 2018

Doch wer sich die aktuelle Gemengelage auf der Welt anschaut, stellt schnell fest, dass Apple lieber auf Nummer sicher geht. Die Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei sitzt mittlerweile im Gefängnis in Kanada, wurde auf Veranlassung der USA gefangen genommen. Es geht um Angst vor Spionage, Beeinflussung aus China. Heute dann die Meldung, dass Japan keine Regierungsaufträge mehr an Huawei und ZTE vergibt. Donald Trump polterte bereits wegen so vielem und zögert nicht, zu handeln. Aber auch die EU hat zuletzt nicht mit Sanktionen gegen Google und andere gegeizt. Vor diesem Hintergrund alle Spielregeln zu befolgen ist für Apple vermutlich die bessere Wahl.

Auf Apple Pay warten wir noch immer, obwohl es "noch dieses Jahr" kommen soll (Bild: Apple)

Apple Pay noch immer nicht in Deutschland

Ein weiteres Aufreger-Thema: Apple Pay in Deutschland. Mittlerweile ist es fast so weit. Aber es zieht sich wie ein Kaugummi und obwohl Support-Seiten und Ankündigungen bereits erfolgten, gibt es noch immer kein fixes Datum. Zur Erinnerung: Apple Pay wurde am 20. Oktober 2014 in den USA eingeführt, im Juli 2015 dann in Großbritannien. Seither dachten Europäer und Deutsche, dass es bald so weit sein würde. Um uns herum wurden viele Länder mit Apple Pay ausgestattet, zuletzt im November auch „Kasachstan“.

Deutschland und die Deutschen warten weiter. Wir würden vermutlich noch länger warten, hätte nicht Google im Juni Google Pay hierzulande eingeführt und den Konkurrenten so unter Druck gesetzt. Aber sind wir mal ehrlich, so wie wir bei der Digitalisierung nicht zu den Top 10 gehören, haben wir Apple Pay doch eigentlich auch gar nicht verdient? Deutschland hat zwar Apple-Fans, Deutschland hat aber mehr Android-Fans. Deutschland hat aber vor allem viele Anhänger des Bargelds. Da überlegen andere Länder schon, ob Sie komplett ohne Bargeld auskommen.

Apple TV ein Schatten seiner selbst

In den USA ist das Apple TV eine richtig coole Set-Top-Box. Sie können damit Live-Fernsehen empfangen von dutzenden Stationen, Ihr Fernsehverhalten optimieren, interaktiv an vielen Aktionen teilnehmen, so viele Inhalte durchsuchen und so viele Informationen erhalten, wie es bequemer nicht sein könnte. Über 60 Anbieter stellen Sendezeiten und Inhalte für die „Supersuche“ in den Vereinigten Staaten bereit.

Das gleiche Gerät fristet in Deutschland ein eher tristes Dasein. Hierzulande sind es lediglich die Inhalte von 18 „Stationen“, von denen Sie noch iTunes und Apple Music abziehen müssen.

Aber: Die Situation hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Und: Unsere lieben Nachbarn aus Österreich und der Schweiz beneiden „uns“ um diese Vielfalt. Denn dort funktioniert das ATV noch schlechter.

Siri kann was, aber weniger auf Deutsch

Tests zeigen, dass Apples Sprachassistent Siri hinter der Konkurrenz von Alexa oder dem Google Assistant rangiert. Aber: Die Abstände werden kleiner und der Eindruck außerhalb der USA und also auch in Deutschland ist ein ganz anderer.

Ist das aber Apples Schuld? So wie beim Apple TV weniger Anbieter Informationen in Datenbanken bereitstellen, so gibt es auch hierzulande deutlich weniger innovative Bestrebungen. Siri kann Garagentore öffnen und schließen, Parktickets bezahlen, Reservierungen vornehmen und vieles mehr. Aber weil manche Dienstleistungen und Technologien in Deutschland nicht angeboten werden, ist die Funktionsvielfalt Siris hierzulande eingeschränkter als in den USA und anderswo. Aber woran liegt das? Diskutieren Sie mit uns.

App Store vor allem bei Spielen in Deutschland benachteiligt (Bild: Apple)

iTunes und der App Store mit weniger Angebot

Filme und Serien gibt es in Deutschland heute teilweise noch immer später als anderswo, obwohl es wenig Sinn macht bei der digitalen Verbreitung künstliche Wartezeiten zu erzeugen. Auch sind die Preise für Filme und Serien hierzulande eher schlecht. In den USA bietet Apple manchmal spezielle Angebote für Schnäppchenjäger.

Aber auch das Angebot im App Store ist vor allem im Bereich Games – sehr zum Leidwesen der Fans – oft nicht vollständig. In manchen Fällen wissen wir zwar warum: Beispielsweise gibt es Wolfenstein 3D in Deutschland nicht, wegen der verwendeten Nazi-Symbole. Warum aber DOOM Classic nicht im deutschen App Store angeboten wird, bleibt id Softwares Geheimnis. Das ist aber nur eines der prominenteren Beispiele.

Wir haben Ihnen ein paar Diskussionspunkte geliefert. Jetzt sind wir gespannt auf Ihre Meinung? Regt Sie diese Zwei-Klassen-Gesellschaft auf? Fühlen Sie sich von Apple überhaupt ungleich behandelt? Sind wir selbst Schuld daran oder unsere vielen Verordnungen und Gesetze, dass manches hierzulande ewig braucht oder gar nicht ankommt?