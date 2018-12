06.12.2018 - 19:45 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat mit watchOS 5.1.2 ein Update für das Betriebssystem der Apple Watch vorgestellt, in der auch die EKG-App für Apple Watch Series 4 Modelle freigeschaltet wird. Allerdings klappt das nur in den USA oder auf Geräten, die auf das Gebietschema USA eingestellt sind.

watchOS 5.1.2 für die Apple Watch schaltet die EKG-App für die Series 4 frei. Das Update ermöglicht auch Benachrichtigungen über einen unregelmäßigen Herzrhythmus bei den Modellen Apple Watch Series 1, Series 2, Series 3 und Series 4. Die EKG-Daten sind dann auch in der Health-App des mit der Uhr verbundenen iPhones verfügbar. Dazu muss das Update auf iOS 12.1.1.1 aufgespielt sein, das gestern veröffentlicht wurde.

Die EKG-App zeigt an, ob Ihr Herzrhythmus Anzeichen von Vorhofflimmern, eine schwere Form von Herzrhythmusstörungen oder einen normalen Sinusrhythmus aufweist. Dies ist möglich dank der neuen Elektroden, die in der Rückseite der Uhr und in dier digitalen Krone eingebaut sind. Der Nutzer muss also mit einem Finger der Hand die Uhrenkrone berühren, wenn die EKG-Funktion aktiviert wird. Die Messung ist in 30 Sekunden abgeschlossen, so dass der Benutzer feststellen kann, ob sein Herz in einem regelmäßigen Rhythmus schlägt oder ob Anzeichen von Vorhofflimmern vorliegen.

Was die Benachrichtigungen betrifft, so werden die Benutzer benachrichtigt, wenn bei fünf Kontrollen innerhalb von mindestens 65 Minuten ein unregelmäßiger Herzrhythmus festgestellt wird.

Die EKG-App ist natürlich nicht dazu bestimmt, ein Diagnosegerät zu ersetzen und sie sollte nicht verwendet werden, um einen Krankheitszustand zu überwachen oder gar auf den Ergebnissen basierend ohne Rücksprache mit dem Arzt Medikamente einzunehmen.

Apple sagt, dass die Genauigkeit der EKG-App in einer klinischen Studie mit rund 600 Teilnehmern in den Vereinigten Staaten bestätigt wurde.

