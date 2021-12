Apples AR-Brille: So soll sie ohne iPhone bedient werden

Seit einigen Jahren spekulieren Experten und Analysten, dass Apple intensiv an AR-Erfahrungen arbeitet. Mit ARKit machte Apple zumindest einen ersten wichtigen Schritt und gab damit Entwickler:innen ein praktisches Werkzeug zur Erstellung von Inhalten an die Hand. Nun soll sich eine eigene Hardware auf dem Weg befinden, die Ende 2022 erscheinen soll: eine AR-Brille. Dessen ist sich Bloomberg-Reporter Mark Gurman äußerst sicher und wird von Analysten Ming-Chi Kuo unterstützt, der neue Informationen meldet:

Wir sagen voraus, dass das strukturierte Licht des AR/MR-Headsets nicht nur die Positionsänderung des Benutzers oder der Hand andere Personen und Objekte vor den Augen des Benutzers erkennen kann, sondern auch die dynamische Detailänderung der Hand (genau wie Face ID, Animoji des iPhone die dynamische Ausdrucksänderung des Benutzers erkennen kann). Das Erfassen der Details der Handbewegung kann eine intuitivere und lebendigere Bedienoberfläche bieten (z. B. die Erkennung der Hand des Benutzers von einer geballten Faust zum Öffnen und lässt damit einen digitalen Ballon fliegen).

Weniger kryptisch ausgedrückt deutet dies auf eine Gestenerkennung deiner Hände hin. Du kannst verschiedene Bewegungen und Handzeichen ausführen und das AR-Headset erkennt diese und setzt sie in Befehle um. Dadurch soll eine immersivere Erfahrung geschaffen werden. Um diese zu erreichen, soll das Headset mit bis zu vier Sets an 3D-Sensoren ausgestattet sein, die zudem leistungsfähiger sind als in den aktuellen iPhone-Modellen. Laut Kuo soll Apple eine Vielzahl an Funktionen integrieren, um die Bedienoberfläche zu verwenden. Dazu zählen Gestensteuerung, Objekterkennung, Eye Tracking, Iriswiedererkennung, Sprachsteuerung, Hauterkennung, die Erkennung deines Gesichtsausdrucks sowie eine räumliche Erkennung. Ein entsprechendes Patent tauchte erst kürzlich auf.

