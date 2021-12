Apple Watch 8: Ist ein bruchsicheres Modell geplant?

Die Gerüchteküche deutet in diesem Jahr auf ein neues Design hin. Die Apple Watch Series 7 sollte demnach deutlich kantiger werden und sich damit in die Designsprache der iPhones, iPads und Macs einfügen. Allerdings spendierte Apple mit dem Upgrade lediglich ein größeres sowie helleres Display. Wie Mark Gurman von Bloomberg mitteilt, soll Apple für 2022 einige Neuerungen für die Apple Watch bereithalten.

Apple Watch Series 8: Neues Modell für Extremsportler

In der neuesten Ausgabe des „Power On“-Newsletters gibt Gurman an, dass Apple ein neues Modell der Apple Watch plant. Ihm zufolge soll die Series 8 eine robustere Variante erhalten, die sich speziell an Sportler richtet. Mit Apple Watch Nike bietet das Unternehmen seit Jahren in Partnerschaft mit Sporthersteller Nike ein Sondermodell mit eigenen Zifferblättern sowie Armbändern an. Allerdings handelt es sich stets nur um eine normale Watch, die zusätzlich über die beiden Extras verfügt. Für die Series 8 könnte Apple jedoch ein stabileres Gehäuse und Glas vorbereiten, um auch extremsten Bedingungen trotz zu können. Eventuell könnte Apple auch nur ein spezielles Case entwerfen, das die Watch schützt. Gurman ließ dies offen.

Weiterhin geht der Bloomberg-Reporter davon aus, dass Apple in 2022 die Apple Watch SE aktualisiert, nachdem sie in diesem Jahr kein Update erhielt und somit seit über einem Jahr unverändert im Handel ist. Dies wundert wenig, das Apple Produkte der SE-Reihe seltener mit neuer Hardware bedenkt und zwischen den Generation oft mehrere Jahre vergehen lässt. Laut Gurman könnte Apple das Design etwas anpassen und einige Gesundheitsfunktionen einführen, nachdem das aktuelle Modell ohne permanent eingeschaltetes Display, EKG oder Blutsauerstoffsensor daherkommt.

