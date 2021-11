iOS 15.2 verbessert AirTags-Suche und mehr

Apple veröffentlichte kürzlich eine weitere Betaversion zu iOS 15.2. Das Update verspricht einige Neuerungen für die Nutzer:innen. Neben der Integration von Kindersicherheitsfunktionen in iMessage sowie eine Verbesserung der TV-App überarbeitete Apple auch einen Teil der „Wo ist?“-App, um die Suchfunktion für die AirTags sowie Objekte zu verbessern.

Unbekannte AirTags und Objekte in der „Wo ist?“-App auffinden

Apple nimmt den Schutz der Nutzer:innen sehr ernst und liefert seit der Einführung der AirTags kontinuierlich neue Funktionen, um auch das unrechtmäßige Tracking von Personen zu verhindern. Mit iOS 15.2 geht das Unternehmen einen Schritt weiter. Nun erhältst du nicht mehr nur eine Benachrichtigung über das unbekannte AirTag, das unregelmäßig auch Töne von sich gibt, um auf sich aufmerksam zu machen, sondern du kannst aktiv danach suchen. In der „Wo ist?“-App findest du im Karteireiter „Objekte“ nach dem Update die neue Option „Objekte, über die ich verfolgt werden kann“. Ein Tipp darauf und schon kannst du in deiner Umgebung nach möglichen Tracking-Objekten suchen, die das „Wo ist?“-Netzwerk unterstützen. Wird ein Gerät entdeckt, liefert Apple eine Anleitung, um das Objekt und damit das Tracking zu deaktivieren.

Gleichzeitig bringt das Update eine weitere nützliche Funktion mit sich. Ebenfalls im „Objekte“-Reiter findest du nicht mehr die Option „Gefundes Objekt identifizieren“. Stattdessen heißt sie nach dem Update „Hilfe bei der Rückgabe verlorener Objekte“. Die Funktion scannt ebenfalls nach Objekten in der Umgebung und gibt dir bei Fund eine Anleitung aus, wie du mit dem:der Besitzer:in in Kontakt treten kannst.

