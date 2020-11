Apple: 500 US-Dollar pro Tag für Geschäftsreisen nach China

In China ist das Coronavirus nach offiziellen Angaben kaum noch vorhanden, doch bei einem solchen Staat weiß man natürlich nicht, ob das Propaganda oder Realität ist. Das mag ein Grund sein, weshalb Apple seinen Mitarbeitern 500 US-Dollar pro Tag zahlt, an dem sie sich in China aufhalten. Das könnte unter dem Begriff Gefahrenzulage zusammengefasst werden.

Apple hatte die Geschäftsreisen während der Coronavirus-Ausbrüche in China eingeschränkt, doch nun will Apple, dass die Mitarbeiter wieder reisen. Nach einem Bericht von The Information müssen sich US-Besucher in China bei ihrer Ankunft selbst isolieren. Dadurch sind sie länger von ihren Familien getrennt als üblich. Zum anderen sind es nicht gerade 4- oder 5-Sterne-Hotels, in denen die Quarantäne stattfinden muss. Das könnte ein weiterer Grund für die Zulage sein.

Dem Bericht nach dürfen die Quarantänehotels nicht verlassen werden. Selbst Restaurantlieferungen sind verboten, einkaufen ebenfalls. Während des Aufenthalts wird das Essen von China Eastern Airlines geliefert, die Kleidung müssen die Mitarbeiter in der Badewanne oder im Waschbecken selbst waschen.

Die Mitarbeiter müssen insgesamt mindestens sechs Wochen in China bleiben, weil sich der ganze Aufwand sonst offenbar nicht lohnt. So können 21.000 US-Dollar zusammen kommen.

