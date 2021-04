Kostenlos Android auf deinem iPhone ausprobieren

Die Android-Simulation soll Apple-Nutzer:innen zeigen, wie es wäre, wenn sie ein Samsung Galaxy in der Hand halten würden. Es lassen sich sogar Apps starten. Teilweise laufen Demos ab, wie beispielsweise in der Kamera-App oder es werden Benutzerdialoge gezeigt: Ganz so, wie es bei einem realen Android-Handy der Fall wäre.

Die Web-App iTest von Samsung ist keine klassische App, die über den App-Store installiert werden muss. Vielmehr handelt es sich um eine sogenannte progressive Web-App, die zwar als Icon auf dem Desktop landet, aber ausschließlich mit Webtechnologien wie HTML/CSS und Javascript funktioniert.

Keine Installation über den App-Store erforderlich

Nach dem Aufruf der iTest-Website wirst du aufgefordert, diese Seite deinem Home-Bildschirm hinzufügen. Danach erscheint ein ganz normales App-Icon auf deinem iPhone, das du antippen kannst, um in das Benutzer:innenerlebnis der Galaxy-Smartphones einzutauchen.

Uns hat die Simulation viel Spaß gemacht, auch wenn es natürlich dabei bleibt, dass wir alleine schon wegen des Ökosystems dem iPhone dem Vorrang einräumen. Die Simulation zeigt übrigens noch etwas anderes, was Samsung zwar nicht unbedingt beabsichtigt, aber ein netter Bonus ist: Web-Apps sind mittlerweile so leistungsfähig und schnell, dass es sich in vielen Fällen gar nicht lohnt, eine native App für den App-Store zu entwickeln.

Was sagst du zu iTest? Schreibe deine Meinung in die Kommentarfelder unterhalb der News, wir sind sehr gespannt!

