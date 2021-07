Alle iPhone 14-Modelle bekommen 120Hz-ProMotion-Displays

Die Technologie soll voraussichtlich später in diesem Jahr erstmals im iPhone zum Einsatz kommt (wir berichteten). Mit dem iPhone 13 Pro und Pro Max sollen 120 Hz und das sogenannte ProMotion-Display Realität werden. Zum Start soll das Ganze noch exklusiv nur für die High-End-Modelle kommen, aber schon ein Jahr später, ab 2022, erwägt Apple den Einsatz in der kompletten iPhone 14-Familie.

Was ist die ProMotion-Technologie?

Es gibt schon recht konkrete Informationen zu der neuen Technik. So heißt es, dass LG als Partner von Apple die Umstellung plant. Apple hat bisher nur TFT-OLED-Panels aus polykristallinem Silizium mit niedriger Temperatur (sogenannte LTPS) für seine iPhones verwendet. Apple plant laut Gerüchteküche jedoch, LTPO-OLED-Panels einzusetzen - LTPO kann eine Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützen. Damit werden Bewegungen flüssiger dargestellt. Das LTPO-OLED wird von Samsung Display exklusiv für diese neue iPhone-Serie geliefert.

Derzeit stellt LG die LTPS-Displays für Apples Low-End-iPhones her. Nach der Umstellung der Produktionslinien sollen dann Displays geliefert werden, die eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz erreichen.

Der zweite Partner im Boot ist Samsung. Samsung soll laut einem früheren Bericht schon im Mai die Produktion der Displays aufgenommen haben, die in die kommende iPhone-Generation eingebaut werden sollen. Laut The Elec werden beide Haupt-Display-Lieferanten von Apple, also Samsung und LG, in der Lage sein, LTPO-OLED-Displays zu liefern. Mit einer entsprechend großen Kapazität dürfte es für Apple kein Problem mehr sein, die ProMotion-Technologie in dem gesamten iPhone 14-Lineup aufzunehmen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple AirPods Pro 190,00 €

Anzeige