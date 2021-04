iPhone 14: Diese überraschenden Kamera-Features kommen in 2022

Apple ändert die iPhone-Modelle in 2022

Die schlechte Nachricht gleich am Anfang: Laut dem zuverlässigen Analysten Ming-Chi Kuo (via MacRumors) wird Apple beim iPhone 14 in 2022 wohl weiterhin vier Modellvarianten anbieten, aber diese sind anders als bisher. Wie er meint, könnte Apple mit großer Wahrscheinlichkeit das iPhone mini mit dem 5,4"-Display schon wieder fallen lassen, da der Absatz beim iPhone 12 mini hinter den Erwartungen zurückblieb. Dafür soll Apple eine andere Strategie fahren und stattdessen ein iPhone 14 Max mit größerem Display (6,7") einführen. Das Unternehmen bietet dann für beide Größen jeweils eine normale und eine Pro-Version an.

Neue Kameras für die Pro-Modelle?

Neben den Änderungen an der Einsteiger-Reihe sollen die beiden Pro-Modelle des iPhone 14 neue Kameras erhalten. Kuo geht davon aus, dass Apple eine 48-Megapixel-Kamera integrieren wird und damit die Fotografie und -qualität auf ein neues Level heben könnte. Außerdem könnte Apple die beiden Pro-Geräte mit einer verbesserten Videofunktion versehen. Dem Analysten zufolge sollen sie die Aufnahmen in einer 8K-Auflösung erlauben, deren Vielseitigkeit die Konkurrenz übertreffen dürfte. Diesen Schritt sieht er als besonders wichtig an, da für zukünftige AR-Inhalte eine Auflösung zwischen 8K und 16K am besten geeignet ist.

Laut Kuo kommt der nächste große Sprung schon in 2023. Dann will Apple nämlich die Teleobjektivkamera überarbeiten. Sie soll auf die Periskop-Technik setzen, um größere Brennweiten und damit mehr Zoom zu erzielen. Weiter könnte 2023 das Jahr sein, in dem Apple die Kamerakerbe entfernt.

Was haltet ihr von den aktuellen Gerüchten? Braucht ihr unbedingt 48-Megapixel in einer Kamera? Welche Funktionen würden euch bei der großen Auswahl dazu verleiten, dass ihr ein Pro-Modell gegenüber dem Einsteigergerät bevorzugen würdet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.