Aldi verkauft die Apple Watch zum Knallerpreis

Die Apple Watch Series 3 wird ab dem 13. Dezember 2021 in den Filialen der Discounter-Kette Aldi Nord angeboten. Mittlerweile gibt es die Apple Watch Series 7 - die Series 3 ist also nicht mehr ganz taufrisch. Apropos neu: Die Series 3 bei Aldi ist ein sogenanntes Refurbished-Modell, also eine aufgearbeitete Uhr. Äußerlich dürfte man ihr nichts ansehen, aber es wäre schon interessant gewesen, ob auch der Akku vorher erneuert wurde oder sich Kunden womöglich mit einem alten Stromspeicher herumschlagen müssen. Im Paket ebenfalls enthalten ist ein Sportarmband und ein magnetisches Ladekabel. Vergeblich werdet ihr aber nach einem USB-Netzteil suchen, doch wir gehen davon aus, dass ihr das sowieso euer eigen nennt.

Ein kleiner Nachteil neben der Tatsache, dass es sich um ein aufgearbeitetes Modell handelt: Apple gewährt keine Garantie. Aldi hingegen schon und zwar volle zwei Jahre. Auf der Series 3 läuft das aktuelle watchOS 8, so dass ihr zumindest kein Problem haben werdet, neue Features nutzen zu können. Hardwareseitig fehlt der Uhr das EKG, das kam erst mit der Series 4 auf den Markt.

Die Uhr wird ausschließlich in den Läden und nicht im Aldi-Onlineshop angeboten und kostet mit allem Drum und Dran 155 Euro Es handelt sich um das Aluminium-Modell.

