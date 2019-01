10.01.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



10.01.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das "Dongle" von Ryan Geraghty (Bild: Ryan Geraghty)

Wer öfter mit seinem Macbook beim Kunden präsentiert, wird sich einen Satz von Adaptern besorgt haben, um an Displays, Netzwerke und Projektoren andocken zu können. Ins Extrem verkehrt diesen Adapterwahnsinn das Konzept "Dongle". Hier wurden sechzehn Kabeladapter an einen USB-C-Anschluss gehängt.

Das "Ding" sieht aus wie eine riesige Krake. Sechzehn Kabel gehen vom schlanken Gehäuse des Adapters ab, der in einen USB-C-Port gesteckt werden soll. Nutzer sollen so nicht nur alle möglichen Anschlussvarianten vereint in einem Gerät nutzen können - das ganze soll sogar noch preiswerter sein als alle Adapter einzeln kaufen zu müssen.

Business Insider rechnete 2017 aus, dass Apple 23 verschiedene Adapter anbietet und dass deren Kaufpreis bei rund 860 US-Dollar liegt. Das "Dongle" von Ryan Geraghty soll nur 400 US-Dollar kosten. Es handelt sich natürlich nicht um ein reales Produkt sondern um eine Parodie, doch sie ist gelungen. Es ist unglaublich, wie viele unterschiedliche Anschlüsse heutzutage noch da draußen vorhanden sind und es ist schon wahr: Es gibt immer wieder Fälle, in denen man als Mac- oder PC-Nutzer Probleme hat, seine Hardware daran anzuschließen. Das fängt bei Displays und Projektoren an, geht über Massenspeicher bis hin zu Netzwerkadaptern.

Das Dongle hat übrigens Anschlüsse für Lightning, Micro- und Mini-USB, USB-A, Thunderbolt, HDMI, VGA, DVI, Ethernet, Firewire, SD-Karten, Micro-SD-Karten, Kopfhörer, TTY und einen 30-Pin-Adapter für uralte iOS-Geräte.

Wie ist das bei euch? Habt ihr ebenfalls Probleme mit Anschlüssen an eure Macs, seitdem es USB-C am Notebook als alleinigen Anschluss gibt? Wievielte Adapter für welche Zwecke habt ihr? Berichtet uns und anderen Lesern hier in den Kommentaren oder auf Facebook. Wir sind wirklich gespannt.

Anzeige