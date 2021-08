Zehn Prozent Rabatt auf alle Macs, 15 Prozent für Back-to-School

Wenn du EDU-Rabatt-berechtigt bist, kannst du dir sogar 15 Prozent auf ein neues MacBook sichern. Comspot schreibt:

„Qualifizierte Käufer:innen (Studierende an Hochschulen, Mitarbeiter:innen von Bildungseinrichtungen) erhalten im Zeitraum vom 23. August bis 23. Oktober 2021 im Rahmen der Back 2 School-Aktion einen satten Aktionsrabatt von 15 % auf alle MacBook-Modelle beziehungsweise 10 % auf das iPad (8. Generation). Der ideale Zeitpunkt also, um Dich in Sachen Equipment neu aufzustellen und im Studium so richtig durchzustarten. Passend dazu: Beim Kauf eines iPad erhältst Du die Slim Folio-Tastatur von Logitech für nur 77 € (23 % Rabatt) dazu.“