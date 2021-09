Diese M1-Macs sind jetzt bei Cyberport richtig günstig

Neue Apple Hardware-Knüller und andere Schnäppchen warten ab heute wieder bei Cyberport. Wir haben uns einmal umgesehen, was sich lohnt. Ein Highlight ist der Mac mini mit M1-Chip und M1-Grafik, den Cyberport als sogenannte Build-To-Order-Option mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD anbietet. Der Mac mini kostet regulär 1259 Euro und ist jetzt für 1129 Euro zu haben. Damit sparst du 130 Euro im Vergleich zum Mac mini in dieser Konfiguration im Apple Store. Der Rechner ist sofort lieferbar und in einigen Filialen auch abholbereit.









Zudem gibt es die Apple Watch SE mit 40 mm jetzt für 275 Euro, den HomePod mini für 89 Euro oder ein wenig Speicherplatz für dein NAS (WD Red Plus WD60EFZX - 6 TB) kräftig reduziert. Bei einigen Angeboten lohnt es sich schnell zu sein und nicht allzu lang zu überlegen, den bei einem Teil der reduzierten Preise handelt es sich um Rest-Exemplare.

Cyberdeals im Apple-Sale im Überblick:

► MacBook Pro 13,3" 2020 M1/16/256 GB jetzt 1499 statt 1679 Euro

► MacBook Pro 13,3" 2020 M1/16/512 GB jetzt 1749 statt 1909 Euro

► Mac mini 2020 M1 Chip 16 GB 512 GB SSD 1129 statt 1259 Euro

► Apple Watch SE 40mm Alu Sportarmband jetzt 275 statt 299 Euro

► Apple HomePod mini jetzt 89 statt 99 Euro

► Harman/Kardon Fly True Wireless Ohrhörer jetzt 79 statt 149 Euro

► WD Red Plus 6 TB 3,5 Zoll SATA 6 Gbit/s jetzt 160 statt 207 Euro

► Microsoft Office Home & Student 2019 jetzt 111 statt 149 Euro

► Logitech K380 für Mac Kabellose Tastatur jetzt 36 statt 50 Euro

► Tado Smart Home Starter Kit V3+ jetzt 197 statt 210 Euro

► Übersicht alle Cyberdeal-Angebote