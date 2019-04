02.04.2019 - 19:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



02.04.2019 - 19:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vielleicht ist Ihnen das schon passiert: Sie haben im Eifer des Gefechts eine Textnachricht gelöscht und benötigen diese aber. Anders als bei Fotos oder Notizen löscht Nachrichten-App leider jede Nachrichten ohne Umschweife oder 30 tägige Schonfrist. Daher ist es auch nicht ganz einfach, wenn Sie eine Nachricht zurückholen möchten, aber es ist nicht unmöglich. Wir erklären Ihnen gerne, wie Sie sie doch noch zurückholen können.

Hinweis: Textnachrichten lassen sich nur zurückholen, wenn ein Backup vorhanden ist. Haben Sie beispielsweise gerade einen Nachricht erhalten und diese gelöscht, dann ist diese unwiderbringlich fort.

Sie haben zwei – leider etwas umständliche – Möglichkeiten, um eine Textnachricht wiederherzustellen. Entweder via iCloud- oder über ein iTunes-Backup. In jedem Fall ist eine Sicherungskopie Ihrer Daten notwendig.

Nachrichten aus iCloud-Backup wiederherstellen

Um Zugriff auf eine alte, gelöschte Textnachricht zu erhalten, müssen Sie Ihr iPhone vollständig löschen und auf ein Backup zurücksetzen, das vor dem Löschen der Nachricht erstellt wurde. In den Einstellungen > (Ihr Name) > iCloud > Speicher verwalten > Backup“ können Sie für das Gerät einsehen, wann zuletzt ein Backup erstellt wurde. Liegt die Zeit vor dem Löschen, dann kann die Nachricht wiederhergestellt werden.

Bevor Sie allerdings in „Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen“ „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“ sollten Sie via iTunes ein Backup durchführen, sodass keine Daten verloren gehen. Ist dies erledigt, können Sie Ihr iPhone auf Werkseinstellungen zurücksetzen und es aus dem alten iCloud-Backup wiederherstellen und so Ihre gelöschte Nachricht zurückerhalten.

Nachrichten aus iTunes-Backup wiederherstellen

Über den Mac ist es allerdings deutlich besser ein Backup wiederherzustellen und die Daten einzusehen. Direkt auf der Übersichtsseite in iTunes können Sie ablesen, wann das letzte Backup von dem Gerät erstellt wurde. Auch hier sollten Sie ein neues Backup anlegen. Bevor Sie jedoch auf „Backup jetzt erstellen“ klicken, wählen Sie in der Menüleiste „iTunes > Einstellungen“ aus und rufen dann den Reiter „Geräte“ auf. Dort klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Backup mit der gelöschten Textnachricht und wählen „Archivieren“ aus. Dies verhindert, dass das Backup mit einer neuen Version überschrieben wird. Danach schließen Sie die Einstellungen wieder und erstellen das Backup.

Anschließend nehmen Sie Ihre iPhone zur Hand und deaktivieren in „Einstellungen > (Ihr Name) > iCloud“ die Option „Mein iPhone suchen“. Nun können Sie in iTunes auf „Backup wiederherstellen“ klicken und Ihr iPhone auf den alten Stand mit der Textnachricht zurücksetzen.

