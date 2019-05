AirPods (Bild: Apple)

Trick 17: AirPods-Ladestand erfragen. Wenn Sie wissen wollen, wie voll der Akku der AirPods noch ist, dann könnten Sie zum Beispiel die Information über das Batterie-Widget auf dem Startbildschirm abrufen. Das ist aber wieder ein Wischer mehr. Apple könnte derlei Informationen beispielsweise auch im Lockscreen unterbringen. Es geht aber auch einfacher. Wenn Sie „Hey Siri“ aktiviert haben nämlich. Nutzen Sie einfach Apples Sprachassistenten.

Sie wollen wissen, wie lange Ihre AirPods noch durchhalten? Dies kann Ihnen Siri zwar nicht explizit beantworten, sehr wohl aber die Restladung.

Siri nach dem AirPods-Akku fragen

Fragen Sie Siri dazu zum Beispiel: „Wie voll sind die Akkus in den AirPods?“

Der Sprachassistent antwortet dann gleichzeitig mit der Angabe des Ladestands der Schutzhülle als auch der AirPods. Achten Sie darauf, dass das Ladecase geöffnet ist.

Antwort auf Frage mit Layover (Bild: Screenshot)

Haben Sie die AirPods selbst als Kopfhörer aktiv und lauschen dem Sprachassistenten darüber, wird bislang auf dem iPhone nur Text ausgegeben.

Antwort auf Frage mit Text (Bild: Screenshot)

So oder so erhalten Sie Auskunft über den Ladestand der Kopfhörer. Wenn Sie bereits AirPods der zweiten Generation besitzen, können Sie diese auch so einrichten, dass Sie direkt mit dem Sprachassistenten sprechen können („Hey Siri“). Bei den Kopfhörern der ersten Generation müssen Sie noch eine Geste ausführen, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Zweite Generation seit kurzem verfügbar

Apple brachte die zweite Generation der AirPods erst im März auf den Markt. Diese bieten eine bessere Konnektivität, eine längere Sprechdauer und eine kabellos aufladbare Schutzhülle. Außerdem können Sie damit, wie oben erwähnt, den Sprachassistenten direkt aufrufen. Im Test zeigten die Kopfhörer, dass sie tatsächlich noch ein bisschen besser wurden.

