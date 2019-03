Es sind die „Alles ist möglich”-Wochen bei Apple. Während am Montag bereits die iPad-Produktpalette komplettiert und am Dienstag mehr oder weniger dezente Modellpflege in Sachen iMacs betrieben wurde, sind heute nicht ganz unerwartet die AirPods an der Reihe. Neben einer überarbeiteten Version des beliebten kabellosen In-Ear-Kopfhörers mit einem neuen auf „H1“ betitelten Chips, stellt Apple zugleich eine Hülle für das kabellose Laden der schneeweißen Ohrstecker vor. Diese ist laut Produktbeschreibung auch zur ersten Generation der AirPods kompatibel, aber teuer. Sowohl die neuen AirPods als auch das Qi-kompatible Ladecase lassen sich ab sofort bestellen.