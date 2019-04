08.04.2019 - 18:02 Uhr Geschrieben von Stefan Molz



AirPods 2. Generation: Auf den ersten Blick gibt es keinen Unterschied zum Vorgängermodell, dennoch hat sich einiges getan… (Bild: Stefan Molz)

Optisch bleibt die neue AirPods-Generation zwar unverändert, mit dem neuen H1-Chip haben Apples „True Wireless“-Ohrhörer jedoch neue Tricks hinzugelernt. Sind Sprachaktivierung und Verbesserungen im Detail Grund genug, sich neue AirPods zuzulegen?

In der Redaktion ist man sich einig: Die AirPods sind das wohl beste Produkt, das Apple in den vergangenen Jahren auf den Markt brachte. Dabei spielte man in Cupertino Ende 2016 mit der ersten Generation der komplett kabelfreien Kopfhörer eine in der Tradition Apples bewährte Trumpfkarte aus: Man war zwar bei weitem nicht als erster mit einem Produkt am Markt, stellte aber schon mit dem ersten Versuch einer Neudefinition den sowohl in der Funktion als auch im Design besten Beitrag – Ähnliches gelang Apple bereits mit dem iPod und dem iPhone.

Kein Wunder also, dass sich die AirPods vom Start weg zu einem Bestseller entwickelten. Sie funktionierten dort, wo andere Wireless-Earbuds seinerzeit mit Empfangsproblemen, allzu oft bescheidenem Klang und mäßigen Akkulaufzeiten enttäuschte Kunden hinterließen – und stehen inzwischen nahezu synonym für das Attribut „True Wireless“.

Auch die neuen AirPods der 2. Generation lassen sich schnell und unkompliziert einrichten. (Bild: Stefan Molz)

Herzstück ist der neue H1-Chip

Von außen ist den AirPods die Modellpflege nicht anzumerken; das Design ist unverändert. Die Neuerungen stecken im Inneren der Ohrstöpsel. Statt auf den W1-Chip aus dem Vorgänger setzt Apple in der zweiten AirPods-Generation auf dessen Weiterentwicklung namens H1. Und genau dieser Chip bringt gleich mehrere Verbesserungen mit sich. Die Wichtigste: Die AirPods lassen sich gänzlich auf Zuruf bedienen.

Auch bei den AirPods lautet das Zauberwort jetzt „Hey, Siri!“. Wo zuvor ein Doppeltipp auf das Gehäuse der Hörer nötig war, spricht man jetzt schlicht die bekannte Aktivierungsphrase – und dann nahtlos daran den gewünschten Befehl. Auf einen Bestätigungston braucht man nicht länger warten. Das Verfassen und Verschicken von Nachrichten, das Starten eines Anrufs auf Zuruf, die Wiedergabesteuerung beim Musikhören – all das funktioniert selbst in lauten Umgebungen verlässlich. Wer mag, kann aber auch weiterhin Siri per Doppeltipp auf ein AirPods-Ohrteil aktivieren, auch die Wiedergabesteuerung ist so auf Wunsch weiterhin „stumm“ möglich.

Zwillinge: Links ein AirPod der 2. Generation, rechts ein AirPod der 1. Generation. (Bild: Stefan Molz)

Bereits die erste Generation der AirPods punktet mit kinderleichtem Bluetooth-Pairing. Besonders einfach ging und geht der erstmalige Verbindungsaufbau mit iOS-Geräten von der Hand: Man hält die AirPods lediglich neben das Gerät und bestätigt die Verknüpfung zwischen iPhone, iPad oder iPod touch und den Ohrhörern durch einen Fingertipp – wie von Zauberhand sind die neuen AirPods dann abermals auf allen mit der eigenen Apple ID verknüpften und kompatiblen Geräten verfügbar.

Der H1-Chip verkürzt die Zeit, die für den Verbindungsaufbau zwischen AirPods und Wiedergabegerät nötig ist, sowie für den Wechsel etwa zwischen iPhone und Mac spürbar. Verlängert wurde hingegen die Akkulaufzeit: Hier verspricht Apple immerhin eine Stunde mehr – und vermag dieses Versprechen auch zu halten.

Links 2. Generation, rechts 1. Generation: Auch das Case ist nahezu identisch. (Bild: Stefan Molz)

Die AirPods der zweiten Generation verfeinern Apples True-Wireless-Konzept nochmals. Auf Wunsch ist das Nachfolgemodell mit einem kabellosen Ladecase erhältlich, zu erkennen an der hier abweichend auf der Front der Ladehülle angebrachten Status-LED. Das Case ist zu Qi-Ladern kompatibel, lässt aber auch weiterhin am Lightning-Kabel aufladen – dieses befindet sich im Lieferumfang beider Varianten. Dieser Lade-Luxus hat aber seinen Preis: 50 Euro Aufpreis sind fällig. Wer mag, kann die zum Vorläufermodell kompatible Ladehülle auch einzeln kaufen – zum stolzen Preis von 90 Euro.

Die AirPods der 2. Generation sind mit einem herkömmlichen Ladecase oder einem Wireless Charging Case zu haben – äußerlich erkennt man den Unterschiede an der Status-LED. Diese ist bei der Wireless-Variante außen. (Bild: Stefan Molz)

Die AirPods lassen sich kabellos laden – die Entwicklung der auf der Umverpackung als kompatibel genannten AirPower-Ladematte hat Apple aber inzwischen eingestellt. (Bild: Stefan Molz)

Generation zwei, nicht aber AirPods 2

Apple bezeichnet die neuen AirPods bewusst als Gerät der zweiten Generation, nicht aber als AirPods 2. Unverändert blieben der gute Klang, auch bei Passform, Reichweite und Störfestigkeit bleibt alles beim bereits Bewährten. Die neu hinzugekommene Sprachaktivierung, der zügigere Verbindungsaufbau, die leicht gestiegene Sprechzeit und das optionale kabellose Charging-Case machen die ohnehin schon guten AirPods noch besser.

Gerüchteweise arbeiten die Apple-Ingenieure bereits fleißig an einer gänzlich neuen Generation der ikonischen Ohrstecker. Verbesserungspotenzial gibt es durchaus: Ganz oben auf dem Wunschzettel vieler Anwender steht die aktive Geräuschunterdrückung. Auch eine offiziell attestierte Wasser- und Schweißresistenz wünschen sich besonders sportlich aktive Nutzer.

Die besten AirPods-Alternativen​ Beats Powerbeats Pro Kurz nach den neuen AirPods kündigte Apple-Tochter Beats eine neue Variante seiner Sport-In-Ears an. Auch in den Powerbeats Pro steckt Apples neuer H1-Chip, und kein Kabel stört mehr zwischen den beiden Ohrteilen. Zur Probe gehört haben wir die neuen Beats aber noch nicht. Preis: 250 Euro

Web: www.beatsbydre.com Sennheiser Momentum True Wireless Der Klang steht bei den Momentum von Sennheiser im Vordergrund; trotz ihrer „Größe“ überzeugen sie auch im Bassbereich. Die Ohrstecker sitzen meist angenehm und sicher, das mit Stoff bezogene Ladecase ist schick, die Bedienung aber ist leider etwas fummelig. Preis: 300 Euro

Web: www.sennheiser.de Jabra Elite 65t Die Jabra Elite 65t sind die AirPods-Alternative für Vieltelefonierer mit „Problemohren“, denn in der Packung liegen verschieden große Ohrstücke. Auch beim Musikhören machen die Jabras Spaß, zudem sind sie im Gegensatz zu den AirPods in verschiedenen Farben erhältlich. Preis: 170 Euro

Web: www.jabra.com Samsung Galaxy Buds (2019) Klanglich nicht ganz auf dem Niveau der AirPods sind die Galaxy Buds. Bei der Bedienung und Hardware-Integration erfüllt sich ansonsten aber die Erwartungshaltung: Diese Ohrhörer sind für Besitzer eines Galaxy-Smartphones das, was in der Welt der iPhone-Anwender die AirPods sind. Preis: 150 Euro

Web: www.samsung.de

