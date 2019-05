AirPods „2“ mit Ladehülle (Bild: Benjamin Otterstein)

So einfach könnte Apple die AirPods durch ein iOS-Update verbessern. Die kabellosen Kopfhörer aus Cupertino sind ein Verkaufsschlager, und wurden deshalb zuletzt sogar mit einer kleinen Erneuerung bedacht. Das Zubehör ist weiter prima, wie auch unser Test ergab. Aber bloß, weil Gutes noch besser wurde, gibt es nicht trotzdem noch Potenzial für mehr. Denn gerade das Ladehülle müssen Sie eigentlich unnötig im Blick behalten.

Der Redditnutzer „Octopusslover“ schlägt vor, dass Apple eine Benachrichtung derart einrichtet, dass Sie bereits auf dem Lockscreen am iPhone sehen können, wenn der Batterielevel Ihrer Ladehülle zur Neige geht. Er wünscht sich das Feature ähnlich umgesetzt wie den dezenten Hinweis auf die Aktivität des „Nicht stören“-Modus, den es so seit iOS 12 gibt. Macht das Sinn? Tut das not?

Laden, laden… leer

Das Szenario ist nämlich folgendes: Wenn die AirPods leer sind, schieben Sie sie in die Ladehülle zurück. Nach kurzer Zeit bieten die Ohrhörer wieder wolle Leistung. Aber wehe, wenn dann irgendwann der Akku der Ladehülle selbst einmal zur Neige geht? Schnell hat man das übersehen, und der Musikgenuss wird dann für eine Zeit getrübt.

LED-Anzeige nicht immer sichtbar

Allerdings: Es gibt durchaus „subtile“ Hinweise. Leuchtet nämlich die kleine LED am Ladecase orange, dann wird es Zeit, dieses aufzuladen. Nur zu leicht hat man diesen Hinweis übersehen, vor allem unterwegs, wenn vielleicht auch das Case nicht immer mit der LED auf der Kopfseite liegt.

Die AirPods selbst geben ja überdies einen Hinweiston ab, wenn ihr Akkustand unter 10 Prozent sinkt.

Feedback

Was halten Sie von diesem Vorschlag? Finden Sie ihn sinnvoll, oder unnütz? Und welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie für Apples kabellose Kopfhörer?

Anzeige