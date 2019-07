10.07.2019 - 09:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Auch unter iOS 12 kann es immer wieder vorkommen, dass, wenn Sie eine E-Mail in der Mail-App öffnen möchten, kein Inhalt angezeigt wird und dieser auch partout nicht geladen werden kann. Natürlich ist das eine ärgerliche Sache und kommt oftmals genau zum falschen Zeitpunkt. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie das Problem mit den E-Mails ganz einfach beheben können – ohne dass Ihnen Daten verloren gehen.

Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung

Wenn eine E-Mail nicht richtig geladen kann, liegt dies in manchen Fällen an einer schlechten Internetverbindung während des E-Mail-Abrufs. Dies kann nämlich verhindern, dass die E-Mails vollständig auf Ihr iPhone geladen werden. Überprüfen Sie also, ob Sie über eine schnelle und stabile Internetverbindung verfügen.

Unterbrechen Sie die Verbindung und Sie sie aktivieren wieder

Unter iOS 12 kann immer wieder ein Fehler auftauchen, der Ihnen vor allem unterwegs die Internetverbindung verweigert und somit das Laden von E-Mails unmöglich macht. Oftmals lässt sich dieses Problem leicht beheben. Öffnen Sie das Kontrollzentrum und aktivieren Sie den Flugmodus. Warten Sie einen Augenblick, bevor Sie ihn wieder deaktivieren. Nun sollten Sie die E-Mails wieder ohne Probleme laden und öffnen können.

Gleiches gilt übrigens auch für die WLAN-Verbindung. Allerdings kann hier auch ein Blick in die Einstellungs-App in den Punkt „WLAN“ helfen, um sich zu vergewissern, dass man das richtige Netzwerk nutzt.

Starten Sie die Mail-App neu

Eine einfache aber effektive Lösung kann auch das Schließen und erneute Öffnen der Mail-App sein. Dazu drücken Sie bei älteren Geräten zweimal schnell den Home-Button, um den App-Umschalter zu öffnen. Wischen Sie dann mit dem Finger auf der Mail-App nach oben, um sie zu schließen. Drücken Sie wieder den Home-Button, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren. Bei neueren Modellen wischen Sie hingegen vom unteren Bildschirmrand zur rechten Bildschirmmitte, um den App-Umschaklter zu öffnen. Beenden Sie die App, indem Sie sie nach oben wegwischen. Danach tippen Sie einfach auf den Freiraum unter den Apps. Öffnen Sie anschließend die Mail-App erneut.

Wenn alles nicht hilft, ...

... dann sollten Sie das iPhone neu starten. Ein solcher Neustart behebt womöglich nicht nur das Verbindungsproblem, sondern hilft auch bei vielen anderen Fehlern. Unabhängig vom Geräte-Modell können Sie dies ohne Tastenkombination erledigen. Öffnen Sie dazu die Einstellungen und rufen „Allgemein“ auf. Danach scrollen Sie nach ganz unten und tippen tippen auf „Ausschalten“. Ziehen nun noch den Regler nach rechts, um den Vorgang fortzusetzen. Warten Sie eine Minute, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

