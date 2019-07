Viele Experten sind der Meinung, dass die Qualität bei Apple in den letzten Jahren gelitten hat. Diese Zweifel sind nicht ganz unberechtigt. Gerade die Software wird immer öfter mit teils kuriosen Bugs ausgeliefert, die sogar über mehrere Updates hinweg nicht behoben werden. So kam es bereits öfter vor, dass wir Anfragen wie „Mein iPhone startet ständig neu. Was kann ich tun?" erhalten haben. Wir möchten das Problem gemeinsam mit Ihnen lösen.