iOS 15: Diese Funktionen sind nicht für das iPhone X und älter verfügbar

Apple unterstützt mit iOS 15 mehr iPhone-Modelle denn je. Allerdings hat diese weitreichende Kompatibilität auch ihren Preis. Auf einer Sonderseite nennt Apple Details zu den Funktionen und gibt dabei an, dass einige der Features ganz bestimmte Voraussetzungen benötigen. Wie das Unternehmen meldet, wird dafür ein iPhone mit einem A12 Bionic oder neuer benötigt und schließt damit folgende Geräte für bestimmte Features aus:

iPhone X, iPhone 8 (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone SE (1. Generation)

iOS 15: Diese Funktionen kommen nicht auf das iPhone X oder älter

Porträtmodus in FaceTime

3D-Audio in FaceTime

Modus „Stimmisolation“ in FaceTime

Modus „Breites Spektrum“ in FaceTime

Interaktiver Globus in 3D in Apple Karten

Wegbeschreibung in AR in Apple Karten

Detaillierte neue Stadtansicht in Apple Karten:

Auto-, Haus- und Hotelschlüssel im Wallet

Live Text in Fotos und visuelles Nachschlagen

Geräteinterne Sprachverarbeitung mit Siri

Offline-Unterstützung für Siri

Geräteinterne Personalisierung für Siri

Zoomen in QuickTake Videos

Geräteinterne Diktierfunktion (Keyboard)

Kontinuierliche Diktierfunktion

Neue animierte Hintergründe in Wetter

Ausnahmen:

Die Erkennung der Gehstabilität in Health ist ab dem iPhone 8 beziehungsweise iPhone X und neuer verfügbar.

3D-Audio mit dynamischen Head Tracking st ab dem iPhone 7 und neuer verfügbar.

Weshalb Apple diese Funktionen für bestimmte ältere Modelle strich, ist offiziell nicht bekannt. Da Apple jedoch den A12 Bionic als Mindestanforderung nennt, könnte dies an der Leistungsfähigkeit sowie der Neural Engine liegen, die erst mit dem A12 umfassende KI-Anwendungen im Hintergrund bei hoher Effizienz erledigen konnte. Würde man die Funktionen freigeben, könnte dies also zu stark verkürzten Batterielaufzeiten führen.

