Sie haben das sicher schon einmal erlebt: Sie möchten einen Screenshot von einer Website mit Ihrem iPhone oder iPad aufnehmen und irgendwie ist nicht alles auf dem Bild drauf. Weitere Bildschirmfotos sind nötig, damit auch wirklich alle Informationen gesichert sind. Mit iPadOS 13 und iOS 13 nimmt Ihnen Apple das mühselige Mehrfach-Abknipsen ab und erlaubt Ihnen erstmals eine ganze Webseite als Screenshot zu sichern.

Ganzseitige Screenshots am iPhone und iPad aufnehmen

Was in Android schon längst möglich ist, funktioniert nun auf dem iPad und iPhone: Ohne eine zusätzliche App oder großen Aufwand können Sie ganze Webseiten als Bildschirmfoto sichern. Öffnen Sie dazu eine Website in Safari und nehmen Sie einen Screenshot auf, indem Sie den Home-Button beziehungsweise Die „Lauter“-Taste (bei Modellen ohne Home-Button) und den Power-Button kurz gleichzeitig drücken. Tippen Sie auf die eingeblendete Vorschau und wählen Sie oben „Ganze Seite“ aus, bevor Sie dies mit „Fertig“ Ihre Eingabe bestätigen.

Screenshots mit dem Apple Pencil

Auf der WWDC 2019 versprach Apple, dass iPadOS auch den Apple Pencil und seine Funktionen verbessern soll. Neben einer stark überarbeiteten Werkzeug-Ansicht erlaubt Ihnen der Apple-Stift nun etwa auch das schnelle Anfertigen von Bildschirmfotos, ohne dass Sie eine Taste am iPad drücken müssen. Die Funktionsweise ist dabei denkbar einfach, Sie sollten sie aber dennoch genau ausführen, damit es auch klappt: Bewegen Sie den Apple Pencil aus der linken oder rechten unteren Ecke diagonal zur Bildschirmmitte, um einen Screenshot anzufertigen. Sie kommen dadurch auch direkt zur Ansicht zum Bearbeiten des Bildschirmfotos. Sobald Sie fertig sind, können Sie die Aufnahme wie gewohnt in der Fotos-App oder der Dateien-App sichern.

