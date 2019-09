02.09.2019 - 16:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



02.09.2019 - 16:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wenn es um das Verschicken von Dokumenten geht, kann man Adobes PDF-Format durchaus als Standard bezeichnen. PDF-Dateien lassen sich nicht nur auf nahezu allen Computern, Smartphones und Tablets öffnen, sondern liefern auch fast dasselbe Ergebnis. Unter macOS bietet Ihnen Apple daher die Möglichkeit an, eigene PDF-Dateien zu erstellen. Mit der Vorschau-App können Sie etwa mehrere Bilddateien zu einer einzigen PDF zusammenfassen.

So erstellen Sie eine PDF aus mehreren Bildern

Öffnen Sie zunächst im Finder den Ordner mit den gewünschten Bildern und wählen Sie diese aus. Entweder können Sie diese mittels ziehen auswählen oder halten Sie die Befehlstaste (cmd) gedrückt, um einzelne Bilder zu markieren. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf eine der angewählten Dateien. Im Kontextmenü klicken Sie nun „Öffnen mit > Vorschau (Standard)“ an.

In der Seitenleiste der Vorschau-App sehen Sie alle Bildern. Sie können jetzt die Reihenfolge durch Verschieben der Aufnahmen verändern und so die spätere Anzeigenreihenfolge innerhalb der PDF verändern. Danebene besteht auch die Möglichkeit, dass Sie einzelne Aufnahmen zuschneiden, drehen oder anderweitig anpassen. Übrigens: Wenn Sie mehrere Seiten gleichzeitig auswählen, können Sie alle mit einem Klick drehen.

Lesetipp iOS 13 gibt Hinweise auf Apples AR-Brille Schon seit Jahren geht das Gerücht um, dass Apple an einer AR-Brille arbeitet. Beispielsweise äußerte Apple-CEO Tim Cook mehrfach sein... mehr

Nachdem Sie alle nötigen Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Ablage > Drucken“. Lassen Sie sich nun unten links „Details einblenden“ und entfernen Sie danach den Haken neben „Automatisch drehen“. Klicken Sie anschließend links unten auf das Dropdown-Menü neben „Details ausblenden“ und wählen Sie „Als PDF sichern“ aus. Legen Sie nun einen Titel, Autor, Betreff, Schlagwörter sowie einen Speicherort fest. Sollte es sich um sensible Inhalte handeln, können Sie über „Sicherheitsoptionen ...“ Maßnahmen wie einen Passwort- oder Kopierschutz ergreifen. Klicken Sie ansonsten auf „Sichern“, um eine PDF aus Ihren Bildern zu erstellen.

(Bild: Screenshot)

Anzeige