Apple TV+: Diese Serien sind Ihre Zeit tatsächlich wert

Tipp

Mit Apple TV+ flimmern seit dem 1. November 2019 auf Wunsch auch von Apple produzierte Serien und Filme über die Mattscheibe, das iPad, iPhone und Co. Apple selbst spricht von „beeindruckenden und inspirierenden Filmen und Serien“, doch die Zuschauer sind nicht zwingend gleicher Meinung. Auch das Team hinter der Mac Life sichtet aktuell das Angebot von Apple TV+ – wer ergänzen diesen Artikel laufend um die Eindrücke unserer Autoren zu weiteren Serien und Episoden. Und wer noch mehr Meinung rund um Apples neuen Streamingdienst hören will, klickt sich in die neuste Episode unseres Podcasts „Schleifenquadrat“.