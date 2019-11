Neue Podcast-Episode: Wir Diskutieren die „AppleTV+“-Serien und die AirPods Pro

Shortnews

In der brandaktuellen Episode 37 von Schleifenquadrat, dem Podcast von Mac Life, diskutieren wir über alle bereits erschienen „AppleTV+“-Serien, erzählen, was uns an den Stories und der Technik gefällt oder nicht zusagt und ziehen parallelen zu anderen Serienproduktionen. Außerdem diskutieren wir Apples neue „AirPods Pro“, die True-Wireless-In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung.