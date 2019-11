Apple TV+ ist verfügbar: Das müssen Sie jetzt wissen

Anders als Netflix, Amazon Prime Video und Co. geht Apple TV+ einen anderen Weg. Mit dem Videostreamingdienst setzt Apple nicht auf einen umfangreichen Serien- und Film-Katalog, der auch woanders verfügbar, sondern stellt hier nur eigens produzierte Inhalte für die Abonnenten bereit. Schon für 4,99 Euro pro Monat können Sie den Dienst abonnieren. Zuvor können Sie Apple TV+ allerdings für sieben Tage testen. Zusätzlich bietet Apple gleich mehrere besondere Angebote:

Studenten mit Apple-Music-Abo erhalten Apple TV+ gratis dazu.

Wer ab dem 10. September ein iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder Apple TV gekauft hat, erhält Apple TV+ für ein Jahr kostenlos.

Beim Abschluss eines Jahresabonnements zahlen Sie nur 49,99 Euro anstatt 59,88 Euro.

Ein Abo können Sie durch die Familienfreigabe mit bis zu sechs Familienmitgliedern teilen.

Aktuell ist die Auswahl an Serien und Filmen noch sehr übersichtlich. In Deutschland stehen jeweils drei Episoden von „See- Reich der Blinden“, „The Morning Show“ und „For All Mankind“ bereit, die wöchentlich neue Episoden erhalten werden. Dagegen steht die gesamte Staffel von „Dickinson“ mit Hailee Steinfeld komplett bereit. Als Kinder- und Familienprogramm dürfen Sie sich über „Snoopy im All“, „Helpsters“, „Vier Freunde und die Geisterhand“ sowie den Dokumentarfilm „Die Elefantenmutter“ freuen. In Kürze stehen Ihnen auch „Servant“ von M. Night Shyamalan, „Hala“, „Oprah's Book Club“ sowie „Truth Be Told“ mit Aaron Paul und Octavia Spencer als neue Filme und Serien bereit. Zusätzlich erlaubt Ihnen Apple den Download der Episoden, sodass Sie diese unabhängig von einer Internetverbindung schauen können.

So abonnieren Sie Apple TV+

Auf einer offiziellen Supportseite erklärt Apple, wie Sie Apple TV+ abonnieren können:

Melden Sie sich auf dem neuen iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 4K, Apple TV HD oder Mac mit Ihrer Apple-ID an, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben. Öffnen Sie am oder nach dem 1. November die Apple TV App. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem qualifizierten Gerät die neueste Version von iOS, iPadOS, tvOS oder macOS installiert ist. Das Angebot sollte sofort nach dem Start der App auf dem Bildschirm angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, scrollen Sie im Bereich "Jetzt ansehen" nach unten, bis das Angebot zu sehen ist. Tippen Sie auf die Taste, um das Angebot anzunehmen. Nun werden Sie unter Umständen aufgefordert, das Passwort für Ihre Apple-ID einzugeben, Ihre Rechnungsdaten zu bestätigen oder eine gültige Zahlungsmethode hinzuzufügen. Während des einjährigen kostenlosen Probeabos werden Ihnen keine Gebühren berechnet.

