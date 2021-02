AirDrop funktioniert nicht: Das kannst du tun

Problemlösung

Der einfache Datenaustausch zwischen verschiedene Apple-Geräten ist seit mehreren Jahren möglich. Apple nennt die Funktion AirDrop und sie sollte im Regelfall reibungslos zwischen iOS-Geräten, zwischen Macs und auch plattformübergreifend funktionieren - zumindest in der Theorie. In der Praxis klappt das mit dem Datenübertragen aber nicht immer ganz so einfach. Daher möchten dir wir erklären, was du bei der Nutzung unbedingt beachten solltest.