watchOS 8.4.1: Apple bringt Bugfix für die Apple Watch

Apple hat für einige Apple Watch-Nutzer schon wieder ein neues Update veröffentlicht. watchOS 8.4.1 ist da und zwar nur für die Smartwatches Apple Watch Series 4 und höher. Wenn du also eine Apple Watch Series 4, 5, 6 oder 7 besitzt, kannst du watchOS 8.4.1 einspielen. Alle anderen Nutzer:innen sehen das Update in ihrer Watch-App auf dem iPhone gar nicht.

Weshalb Apple watchOS 8.4.1 veröffentlicht, ist nicht bekannt. Klar ist nur, dass Fehler behoben werden, die nur neuere Modelle ab der Apple Watch Series 4 aufwärts betreffen. Es ist müßig, die Unterschiede aufzulisten und daraus Schlüsse zu ziehen. Fakt ist, dass die Apple Watch Series 3 das Update nicht erhält, auch wenn auf ihr watchOS 8 grundsätzlich läuft.

watchOS 8.4 kam Ende Januar 2022 auf den Markt und hatte Bugfixes wie Ladeprobleme an bestimmten Ladestationen behoben, die nicht von Apple stammen. Außerdem ist aktuell die watchOS 8.5 Beta 1 im Umlauf. Auch hierzu gibt es bislang keine Informationen zu neuen Funktionen, so dass auch hier von einem Bugfix-Release auszugehen ist.

So spielst du watchOS auf deine Apple Watch auf

watchOS 8.4.1 kann over the air mit Hilfe der Watch-App auf dem iPhone geladen werden. Dazu muss die Uhr mindestens einem State of Charge von 50 Prozent aufweisen und auf dem Ladepuck liegen und auch nicht während des Updates davon entfernt werden.

