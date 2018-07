Apple Pay bald auch in Deutschland (Bild: Apple)

​Apple Pay kommt nach Deutschland, noch 2018. Im Rahmen der Bekanntgabe des Quartalsergebnisses für das Juni-Rekordquartal verriet Tim Cook, worauf Apple-Nutzer in Deutschland schon lange warten. Der Service zum kontaktlosen Bezahlen startet noch in diesem Jahr auch hierzulande.

Schon im Vorfeld gab es Hinweise darauf, dass Apple mögliche Expansionspläne für Apple Pay mitteilen würde. Um 14:09 Uhr Ortszeit (23:09 Uhr unserer Zeit) war es so weit. Im Rahmen der Telefonkonferenz im Anschluss an die Bekanntgabe des aktuellen Geschäftsberichts (Q3 2018) verriet Tim Cook:

Apple Pay is launching in Germany later this year.

Apple Pay bereits in 29 Ländern

Nach dem Start von Google Pay (zusammen mit der comdirect) im Juni und dem Beginn des kontaktlosen Bezahlens der Sparkassen-Nutzer mit Android-Geräten wurde es langsam Zeit.

Offiziell gestartet ist Apple Pay bereits im Oktober 2014 in den USA. Seitdem wurde der Service sukzessive in immer weiteren Ländern gestartet, zuletzt auch bei unseren Nachbarn aus Polen. Mittlerweile ist er in 29 Ländern weltweit verfügbar.

Kontaktloses Bezahlen von Apple noch 2018 in Deutschland

Entsprechend wuchs die Erwartungshaltung der Apple-Nutzer in Deutschland über die Jahre. Teilweise machte sich Enttäuschung darüber breit, dass nicht enden wollende Gerüchte immer wieder suggerierten, der Service könne auch in Deutschland starten.

Tim Cook hat nun den Gerüchten ein Ende gesetzt. Er informierte während der Telefonkonferenz, dass noch 2018 Apple Pay in Deutschland starten werde.

Welche Banken unterstützen Apple Pay?

Weitere Details blieb der Apple-Chef jedoch schuldig. Es gibt noch keinen Hinweis darauf, mit welchen Banken das Unternehmen zusammenarbeiten könnte.

Hält man sich jedoch an zuletzt geäußerte Gerüchte, dann testen bereits Sparkassen Apple Pay im Zuge von iOS 12. Allerdings kann dies auch lediglich eine Fehlinterpretation gewesen sein, oder eben nicht. Gut möglich ist indes, dass die Sparkassen mit dem Start von iOS 12 ihre eigene „Mobile Payment“-App starten.

Anzeige