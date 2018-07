25.07.2018 - 15:03 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



25.07.2018 - 15:03 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Ab Herbst führt eBay mit Apple Pay eine neue Zahlungsmethode ein. Damit vollzieht die Online-Auktionsplattform zum einen die operative Trennung von Paypal und unterstützt zum andern eine bereits allgemein akzeptierte Methode zur Bezahlung mit der Apple Watch, dem iPhone, iPad und Mac. Allerdings wird Apple Pay zunächst schrittweise und auch nur für einen eingeschränkten Kundenkreis zur Verfügung gestellt.

Laut der Pressemitteilung bei eBay sollen zunächst ausgewählte Nutzer von eBay Marketplace in den USA Zahlungen über Apple Pay abwickeln können. Im kommenden Jahr sollen die neue Zahlungsmethode weiteren Kunden abgeboten werden. Bis 2021 sollen die meisten eBay-Nutzer über Apple Pay bezahlen und Geld empfangen können, weil Apple seinen Zahlungsdienst Apple Pay kontinuierlich ausbaut.

Diese Meldung weckt neue Hoffnungen für Apple Pay in Deutschland. Schon in der kommenden Woche könnte Apple im Rahmen der Bilanzkonferenz zu den Quartalszahlen auf dieses Thema eingehen und den Start von Apple Pay in Deutschland ankündigen.

Anzeige