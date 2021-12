Apple wegen geplatzter Apple-Watch-Akkus verklagt

Apple wurde in den USA wegen gesprungener Apple Watch-Displays verklagt, an denen sich Nutzer:innen verletzten. Angeblich habe Apple einen Fehler beim Design gemacht und derartige Schäden seien vermeidbar gewesen, so die Argumentation der Kläger:innen. Die Sammelklage betrifft ausschließlich die Apple Watch Series 6 und ältere Modelle.

Mac Life sind mindestens zwei Fälle mit älteren Apple Watches bekannt, bei denen sich ebenfalls der Akku aufblähte und das Displayglas abgehoben wurden. Zu Verletzungen kam es nicht, weil die Träger:innen das Problem frühzeitig bemerkten.

Nach einem Bericht von Bloomberg nach sagen die Kläger:innen, dass es bei der Apple Watch Series 6 einen Designfehler gibt, der dazu führt, dass der Bildschirm „leicht bricht oder sich ablöst" und „rasiermesserscharfe Kanten" freilegt.

Angeblich habe Apple nicht genügend Platz im Gehäuse reserviert, um einen sich aufblähenden Akku zu berücksichtigen. In der Klage steht, dass der Fehler schon bei älteren Apple Watch-Modellen, einschließlich der Apple Watch Series 3, vorhanden war. Wenn dies als Fehler zu werten ist, stimmt Mac Life dem zu: Die von uns beobachteten Fälle abgeplatzter Displays beziehen sich alle auf ältere Modelle.

Ob die Klage zugelassen wird, soll noch entschieden werden.

Wir suchen Erfahrungen

Wie siehst du das? Sollte Apple verklagt werden, weil sich Nutzer:innen an den scharfkantigen Displayresten geschnitten haben oder nicht? Hast du selbst schon eine geplatzte Apple Watch gehabt? Wie hat Apple darauf reagiert? Schreibe uns gerne deine Geschichte auf, wir und die anderen Leser:innen sind sehr gespannt.