Trump kündigt TikTok-Verbot an

Microsoft soll TikTok übernehmen, doch diese Übernahme muss schnell erledigt sein, denn bis zum 15. September ist es nicht mehr weit. Das US-Schatzamt soll einen großen Anteil abbekommen.

Das chinesische Unternehmen ByteDance soll TikTok an ein US-Unternehmen verkaufen. Nur dann dürfe der Dienst in den USA weiter betrieben werden. Microsoft wolle TikTok übernehmen und es ermöglichen, noch vor dem 15. September einen Übernahmeplan auszuarbeiten.

Das US-Finanzministerium solle einen Teil der Kaufsumme als Provision erhalten, weil immerhin der US-Präsident den Deal eingefädelt habe und damit sehr viel Geld verdient werden könne - eine interessante Sichtweise, doch Trump versteht sich als Geschäftsmann. Aber wer bezahlt die Provision? Microsoft? Bytedance oder gar beide Unternehmen?

Microsofts Übernahme von TikTok würden die Geschäfte in die USA, Kanada, Australien und Neuseeland beinhalten, nicht jedoch die in China. Was TikTok wer ist, lässt sich nur grob bestimmen. Noch wird an einem Monetarisierungskonzept gearbeitet.

Was denkst du? Handeln die USA richtig oder sollten weiterhin chinesische Unternehmen die Daten von uns allen erhalten, ohne dass es dazu irgend eine Garantie über deren Verwendung gibt?