Haben Sie schon einmal ein Rhetorik-Seminar besucht? Steve Jobs interessierte sich für diese Disziplin, die ihm half, ein besserer Redner zu sein. Rhetorik ist dabei durchaus ein weites Feld. Dazu kann auch gehören, dass Sie Kritik oder Feedback aushalten müssen, nachdem Sie Ihre Argumente vorgetragen haben, ohne Widerworte geben zu dürfen.

Jobs allerdings schwieg an diesem Tag nicht, als ihn ein Fragesteller im Fireside Chat scharf anging. Der fühlte sich offenbar durch Jobs vorherige Worte gekränkt. Denn der Apple-Gründer erklärte vor versammelter Mannschaft, warum er denkt, dass OpenDoc ein totes Pferd sei und Apple es in seinem nächsten Betriebssystem nicht berücksichtigen werde.

Der Mann konfrontiert Jobs mit dem Vorwurf, der Apple-Gründer habe heute gezeigt, dass er von vielen Dingen, von denen er spricht, gar keine Ahnung habe. Er fordert, Jobs solle sich rechtfertigen und explizit darlegen, warum Java in irgendeiner Form die Idee von OpenDoc repräsentiere.

Im Video ungefähr bei Minute 50 wirft also dieser Mann Steve Jobs vor, nicht zu wissen wovon er spricht. Er fordert außerdem, Jobs solle doch bitte erklären, was er die vergangenen sieben Jahre getan hätte. In diesem Moment geht ein Raunen durch das Auditorium.

Interessant ist, wie Jobs auf den Angriff reagiert: Er greift in die Rhetorikkiste und nimmt die Argumente der Gegenseite auf. Man könne es nicht jedem Recht machen, erklärt er, und der Herr im Publikum habe Recht. Denn bestimmt gibt es Aspekte von OpenDoc, die gut seien, und mit denen er sich nicht auskenne.

Dann folgt das große Aber: Jobs schränkt ein, dass man nicht auf Teufel komm raus eine Idee verfolgen, nur weil man selbst sie gut findet. Man müsse eine Idee aus der Perspektive des Nutzers denken. Man könnte auch die Technologie einfach so entwickeln und später versuchen eine Idee fürs Marketing zu entwickeln. Doch diesen Fehler habe er selbst häufig gemacht. Dem Verbraucher sei es letztlich egal, welche Technologie eingesetzt würde, die er unter Umständen sowieso nicht versteht. Dem Verbraucher sei nur wichtig, dass etwas seinen Wünschen entspricht und tut, was er erwartet. Drum gibt es manchmal in der Theorie ganz tolle Ideen, die sich in der Praxis aber nicht durchsetzen, weil niemand in der Lage ist, sie dem Verbraucher zu vermitteln.

„One of the things I've always found is that you've got to start with the customer experience and work backwards for the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I made this mistake probably more than anybody else in this room.“ (Steve Jobs)