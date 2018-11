Das neue iPad Pro (Bild: Apple)

Sind Apple-Produkte ihren Preis tatsächlich wert? Für die einen ist es eine Kontroverse, für die anderen ist es total unumstritten. Die Produkte Apples sind hochpreisig, aber sind sie auch qualitativ hochwertig? Am einfachsten ist es, wenn man die Geräte des Konzerns aus Cupertino mit denen anderer Hersteller vergleicht. Wir wollen Ihnen eine Diskussionsgrundlage liefern und dabei sowohl Argumente für Pro und Contra liefern.

Contra: Natürlich, Apple-Produkte sind viel zu teuer

Vielleicht haben Sie schon verfolgt, dass über die letzten Jahre die Preise für SSD und Speicher gesunken sind. Als Apple-Kunde haben Sie davon aber herzlich wenig mitbekommen. Erst gestern wurden Tim Cook und Luca Maestri erneut auf das Thema angesprochen, während der Telefonkonferenz nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse für das Q4 2018. Sie wälzten das Problem auf Währungsschwankungen ab. Nicht zum ersten Mal. Tatsächlich ist der Speicher, ganz gleich ob Arbeitsspeicher, Festplatten- oder SSD-Speicher bei Apple seit Jahren ein Thema, das die Gemüter erhitzt.

Als Apple 2018 mit dem HomePod ins Geschäft für „smarte“ Lautsprecher einstieg, fragten sich viele, warum erst jetzt? Und vor allem: Warum so teuer? 349 Euro kostet das Gerät. Es gab bereits genügend Konkurrenz, die zudem deutlich günstiger zu haben war und ist. Unter diesen Voraussetzungen erzeugte Apple selbst eine immense Erwartungshaltung.

HomePod von oben (Bild: Apple)

Sie haben vielleicht mit Neugier auf Apples Herbst-Event geblickt, wie viele von uns. Dort wurden ein neues MacBook Air, ein neuer Mac mini und ein neues iPad Pro vorgestellt. Bei letzterem handelt es sich um die dritte Generation, die nur ein Jahr nach der zweiten Generation erscheint. Das MacBook Air? Das vorherige Modell bot bis in den November 2018 immer noch kein hochauflösendes Display. Ein Makel, der angesichts des verhältnismäßig hohen Preises kaum zu rechtfertigen war. Aber gerade der Mac mini erforderte von den Fans sehr viel Geduld. Vier Jahre lagen zwischen der 8ten und nun 9ten Generation. Apple bot in der Zeit nicht einmal minimalste Hardware-Upgrades für das Gerät an. Entsprechend ließ sich irgendwann der hohe Preis für den Mac mini mit „veralteter“ Technik nicht ernsthaft schönreden.

Pro: Ja, Apple-Produkte sind ihren Preis wert

Auf der anderen Seite können Sie als Konsument ein Liedchen davon singen, dass viele Apple-Produkte ihren Preis wert sind, wenn Sie berücksichtigen, wie wertstabil die meisten Produkte sind.

Es gibt eine absurde Situation, die mit dem Batterygate zusammenhängt. Apple reduzierte in der Folge nämlich die Preise für einen Akkuwechsel. Gleichzeitig sorgte man zuletzt mit iOS 12 dafür, dass das Betriebssystem auf älteren Geräten performanter funktionierte. Das sorgte zuletzt beim iPhone sogar dafür, dass die Preise für ältere Geräte wieder stiegen. Schließlich konnten und können Sie für kleines Geld mit einem Akkuwechsel quasi die Laufzeit günstig wieder auffrischen.

Doch selbst wenn Sie auf einem Gerät, sei es ein iPhone, iPad oder Mac(Book), nicht mehr das neuste Betriebssystem installieren können (was teilweise fünf bis sechs Jahre nach dem Kauf sein kann), ist es immer noch einsatzfähig und für die allermeisten Zwecke sehr gut zu gebrauchen.

Abgesehen davon sind Apple-Produkte in der Regel qualitativ hochwertig. Gerade, wenn Sie sie mit der Konkurrenz vergleichen. Das Unternehmen ist längst weg von billigem Kunststoff als Chassis für seine Macs und MacBooks oder iPhones und iPads. Zugegeben, die Tablets von Amazon sind sehr günstig. Aber wenn Sie das 2018er iPad für 349 Euro mal vergleichen mit einem Fire HD 10 von Amazon, das 149 Euro kostet, wissen Sie die Wertigkeit schnell zu schätzen. So krass sind die Unterschiede nicht in jedem Fall, aber sie sind doch spürbar.

Das gilt auch bei dem vorher schon erwähnten HomePod. Dort können Sie den Unterschied gegenüber einem 50 Euro teuren Amazon oder Google Speaker durchaus auch hören.

Der neue Mac mini, bei dem der Speicher erweiterbar ist (Bild: Apple)

Sie können den Unterschied in manchen Fällen auch sehen. Denn die Displays, sei es in iPhones und iPads oder beim iMac, lassen sich durchaus „sehen“. Als Apple mit dem Thunderbolt Display auch noch professionelle Computerbildschirme anbot, galt Selbiges auch für diese.

Es ist richtig, dass der Vergleich von einem iPhone-Display bei einem Google Pixel oder Galaxy Note nicht gar so ins Gewicht fällt. In jedem Fall haben Sie aber das Gefühl, sie halten mit dem iPhone ein wertiges Produkt in Händen.

Und welche Standpunkte überwiegen bei Ihnen? Ist es eher das Pro oder das Contra?

Anzeige